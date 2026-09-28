Chuyện gì khiến Hàn Quốc yêu cầu Ukraine xin lỗi?

Trong một bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kyiv đã đưa 2 binh sĩ Triều Tiên sang Hàn Quốc. Ông nói thêm rằng "không dễ để bắt sống" hai người này.

Sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung viết trên mạng xã hội X: "Tôi không hiểu tại sao phía Ukraine lại phá vỡ thỏa thuận và công khai vấn đề này, nhưng điều đó thực sự đáng thất vọng".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Ảnh: Reuters

Đáp lại, trợ lý của Tổng thống Zelensky là ông Dmytro Lytvyn, nói với các phóng viên rằng Ukraine là một quốc gia cởi mở và việc bàn giao các binh sĩ một cách bí mật sẽ là điều kỳ lạ.

"Từ toàn bộ câu chuyện, vốn dài và chi tiết, chúng tôi chỉ thông báo sự việc thực tế là họ đã được gửi đến Hàn Quốc", ông Lytvyn nói.

Phản ứng lại, ông Seong Ghi-hong, Thư ký cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc, nói: "Việc phía Ukraine vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước và đơn phương công khai thông tin thỏa thuận này đã là một vấn đề rất nghiêm trọng".

"Tuy nhiên, văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine tuyên bố một cách sai lệch rằng không hề có thỏa thuận bảo mật nào... đã làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin giữa hai chính phủ và gây tổn hại nặng nề đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước", ông Seong nhấn mạnh.

Ông Seong cho hay văn phòng Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu một lời giải thích và lời xin lỗi chính thức từ phía Ukraine.

Ông nói thêm rằng văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp bổ sung có thể cần thiết liên quan vấn đề này, nhưng không nêu rõ đó là những biện pháp gì.

Trong năm ngoái, Ukraine đã bắt giữ 2 binh sĩ Triều Tiên đang chiến đấu cho Nga. Một nghị sĩ Hàn Quốc từng khẳng định 2 người này mong muốn có một "cuộc sống bình thường" tại Hàn Quốc.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, tất cả người Triều Tiên đều được coi là công dân, và các quan chức cho hay quy định này cũng áp dụng đối với bất kỳ binh sĩ Triều Tiên nào bị bắt giữ tại Ukraine.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Triều Tiên đối với vụ việc trên.

Trước đó, trong bài phát biểu được Hãng thông tấn KCNA đăng tải vào ngày 13.12.2025, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi các sĩ quan và binh sĩ của Trung đoàn Công binh 528 thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) vì hành động "anh hùng" và "chủ nghĩa anh hùng tập thể" khi hoàn thành mệnh lệnh của đảng Lao động Triều Tiên trong đợt triển khai ở nước ngoài kéo dài 120 ngày.

Đơn vị này đã được điều động để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và công binh tại tỉnh Kursk của Nga trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, theo KCNA.

Trong tháng 11.2025, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Triều Tiên, sau khi hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc xâm nhập lớn của Ukraine vào tỉnh Kursk trong tháng 8.2024, đã đóng vai trò quan trọng trong việc rà phá bom mìn tại khu vực này, theo Reuters.