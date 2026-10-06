Giá xăng tăng mạnh, ông Trump nói vì Ukraine tấn công nhà máy dầu Nga

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 5.10, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng eo biển Hormuz không còn là nguyên nhân đẩy giá xăng lên cao.

“Điều đẩy giá xăng lên cao không còn là eo biển Hormuz, bởi vì các thùng dầu đang được xuất đi mỗi ngày. Vấn đề nằm ở các ‘nhà máy lọc dầu’, khi cơ sở của Nga đang bị Ukraine cho nổ tung, còn các nhà máy của chúng ta thì đang bị phe Dân chủ đóng cửa tại những bang xanh như California", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc mít tinh ở bang Nebraska (Mỹ) ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

Theo Đài Al Jazeera ngày 6.10, bất chấp tuyên bố của ông Trump, dữ liệu thực tế cho thấy lượng xuất khẩu nhiên liệu mỗi ngày qua eo biển Hormuz - tuyến đường thủy thường vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới - đã giảm 97% kể từ khi xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel đối đầu Iran nổ ra.

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) chỉ ra giá xăng trung bình hiện ở mức 4,36 USD/gallon (gần 3,8 l), so với 2,98 USD vào ngày 28.2, thời điểm Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran. Tại Mỹ, phân tích của Công ty tài chính S&P Global cho thấy việc đóng cửa 2 nhà máy lọc dầu ở bang California trong năm qua đã làm giảm 17% công suất lọc dầu của bang này.

Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz, nâng tầm bắn tên lửa

Các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 5 năm cũng phần nào đẩy giá nhiên liệu lên cao. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 4.10 tuyên bố đã vô hiệu hóa hơn một nửa công suất lọc dầu của Nga. Moscow chưa phản hồi thông tin này. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), sản lượng lọc dầu của Nga đạt mức thấp nhất trong hai thập niên hồi tháng 6, trong khi sản lượng dầu diesel cũng giảm 30% trong 18 tháng qua.

Nỗ lực chuyển hướng chỉ trích của ông Trump diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ quan trọng. Dù vậy, phần lớn công chúng dường như không đồng tình với cách giải thích này. Theo một cuộc thăm dò gần đây của AP-NORC, có đến 65% người Mỹ cho rằng các chính sách của chủ nhân Nhà Trắng đã đẩy giá cả leo thang.

Nhằm hạ nhiệt thị trường, các nước G7 tuần trước đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp.