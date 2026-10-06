Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ chung, triển khai lực lượng tới Ả Rập Xê Út

Reuters sáng 6.10 đưa tin, trong một tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Pakistan công bố, Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5.10 đã nhất trí hành động ngay lập tức để thực hiện các cam kết phòng thủ chung và đảm bảo việc triển khai nhanh chóng các lực lượng cũng như năng lực quân sự đã được thống nhất tới Ả Rập Xê Út.

Tuyên bố cho biết quyết định này được đưa ra tại cuộc họp khẩn cấp của Liên minh Quốc phòng Mecca ở Riyadh và sẽ được thực hiện theo các thỏa thuận đã được phê duyệt cũng như luật pháp của mỗi nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út chia sẻ trên mạng xã hội X rằng cuộc họp đã khẳng định lại tình đoàn kết và sự thống nhất giữa các nước trong việc đối phó với những cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào vương quốc và các thánh địa.

Cuộc họp của quan chức ngoại giao, quốc phòng, quân đội 3 nước trong Liên minh Mecca diễn ra ngày 5.10 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út Ảnh: Reuters

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi ở Yemen trước đó cáo buộc Houthi đã tấn công một trạm phân phối điện tại thành phố Medina của Ả Rập Xê Út. Trạm này cung cấp điện cho nhà thờ Hồi giáo của nhà tiên tri, một trong những thánh địa linh thiêng của Hồi giáo.

Ba quốc gia này đã ký Hiệp ước Quốc phòng chung Mecca vào tháng 8, theo đó quy định một cuộc tấn công vũ trang nhắm vào một thành viên sẽ được coi là cuộc tấn công nhắm vào tất cả các thành viên còn lại. Hiệp ước được công bố vào thời điểm đó không nêu chi tiết về các cam kết quân sự hay nghĩa vụ quốc phòng cụ thể của từng quốc gia.

Diễn biến mới Yemen - Houthi

Chính phủ Yemen (được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) cho biết lực lượng của họ hôm 5.10 đã thực hiện cuộc tiến công chớp nhoáng nhằm giành lại khu vực ven biển trải dài từ eo biển Bab el-Mandeb đến thành phố Mocha, qua đó đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi phần lớn các khu vực mà nhóm này đã chiếm giữ vào tháng trước.

Đáp lại, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các địa điểm trọng yếu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh, sân bay quốc tế Abha và căn cứ quân sự Khamis Mushait.

Những tuyên bố này chưa thể được xác minh ngay lập tức. Phía Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra phản hồi ngay về vụ việc.

Houthi ngày 5.10 công bố hình ảnh từ UAV ghi lại các cuộc tấn công nhắm vào phương tiện và binh sĩ trên tuyến đường cao tốc ven biển phía nam, gần khu vực Al Bahiya thuộc tỉnh Lahij, Yemen Ảnh: Reuters

Mỹ cảnh báo các tổ chức nước ngoài giao dịch với Iran

Mỹ ngày 5.10 cảnh báo các tổ chức tài chính nước ngoài rằng nếu họ thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với Iran hoặc lĩnh vực ngân hàng của nước này, họ có thể bị Washington áp đặt lệnh trừng phạt.

"Các tổ chức tài chính nước ngoài tiếp tục giao dịch với những tổ chức tài chính Iran đang chịu lệnh trừng phạt có thể trở thành mục tiêu bị nhắm đến bất cứ lúc nào mà không cần báo trước; do đó, họ cần hành động ngay lập tức để chấm dứt các hoạt động và mối quan hệ này", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một thông báo, theo AFP ngày 6.10.

Ông Trump nói muốn giúp Nga vụ ca bệnh lạ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang đặc biệt quan tâm đến thông tin về một ca nhiễm bệnh dịch hạch tại Nga và sẵn sàng hỗ trợ Moscow xử lý tình hình.

"Chúng tôi đang đặc biệt chú ý đến vấn đề này, chúng tôi mới chỉ vừa nghe tin. Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ, sẽ giúp đỡ họ hết sức có thể", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi Washington sẽ làm gì trước nguy cơ dịch hạch thể phổi lây lan từ Nga.

Theo AFP ngày 6.10, Nga giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các thông tin về việc một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tử vong do bệnh dịch hạch.

Có thương vong quân sự khi tập trận ở Úc

ABC ngày 6.10 đưa tin một quân nhân Úc thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một cuộc diễn tập quân sự ở Úc ngày 5.10. Chưa có thông tin chi tiết từ Bộ Quốc phòng Úc.

Rơi máy bay quân sự Nigeria: toàn bộ 32 người thiệt mạng, quốc tang 3 ngày

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu cho biết một chiếc máy bay của Không quân Nigeria đã gặp nạn ngày 5.10 tại khu vực tây nam nước này, khiến toàn bộ 32 người trên máy bay thiệt mạng. Đây là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong những năm gần đây tại quốc gia đông dân nhất châu Phi này.

"Tổng thống gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của 25 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn gặp nạn. Đây là thời khắc đau thương đối với lực lượng vũ trang và toàn thể đất nước chúng ta", người phát ngôn của ông Tinubu, ông Bayo Onanuga nói.

Tổng thống Tinubu đã tuyên bố quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ các quân nhân không quân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.