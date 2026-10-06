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    Thế giới

    Chính phủ Yemen tìm cách tái kiểm soát thủ đô Sanaa

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Chính phủ Yemen ngày 5.10 tuyên bố phát động chiến dịch quân sự mang tên "Bình minh Yemen" nhằm vào lực lượng Houthi, đồng thời thông báo đã kiểm soát phần lớn quận Dhubab, gần eo biển chiến lược Bab al-Mandeb.

    "Chiến dịch Bình minh Yemen đã bắt đầu nhằm khôi phục các thể chế nhà nước, kiểm soát thủ đô Sanaa và chấm dứt cuộc đảo chính của lực lượng Houthi", ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo Tổng thống Yemen, viết trên mạng xã hội X ngày 5.10. Ông khẳng định Yemen sẽ hướng tới hòa bình và ổn định với sự hỗ trợ của quân đội cùng các đối tác. Động thái trên diễn ra sau cuộc tiến công của Houthi hồi tháng 9 tại khu vực gần eo biển Bab al-Mandeb, khiến quân chính phủ chịu tổn thất và phải rút khỏi một số vị trí, theo Reuters.

    Chính phủ Yemen tìm cách tái kiểm soát thủ đô Sanaa - Ảnh 1.

    Khói bốc lên sau một vụ không kích ở Sanaa ngày 4.10

    Ảnh: Reuters

    Trong khi đó, thiếu tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, ngày 4.10 khẳng định Riyadh tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho chính phủ Yemen. Song, giới quan sát cho rằng nỗ lực tái kiểm soát lãnh thổ của Yemen sẽ gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ kéo dài.

    Giao tranh tại Yemen leo thang giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp diễn. Ngày 4.10, ông Ali Fadavi, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố Tehran vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu sử dụng tuyến hàng hải phía nam do Mỹ giám sát có thể trở thành mục tiêu tấn công. Iran cũng đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất 7 ngày, nhưng vẫn chuẩn bị các phương án khác nếu đàm phán thất bại, theo Iran International. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4.10 khẳng định Washington vẫn duy trì sức ép ngoại giao và quân sự đối với Iran.

    Lãnh đạo Yemen phát động chiến dịch quân sự mới chống Houthi

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