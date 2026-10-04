Iran tuyên bố nâng tầm bắn tên lửa, Yemen bắt đầu chiến dịch lớn chống Houthi

Một tên lửa được phóng trong cuộc tập trận ở miền nam Iran hồi tháng 2 ẢNH: REUTERS

Hãng Fars ngày 4.10 dẫn lời phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia cho biết nước này sẽ nâng cấp tầm bắn tên lửa sau xung đột với Mỹ, do các lực lượng Mỹ hiện cách bờ biển Iran đến 1.000 km.

"Trong cuộc chiến này, chúng tôi kết luận rằng tuyệt đối phải tăng tầm bắn của tên lửa và chúng tôi đang theo hướng đó", ông cho biết.

Về eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf ngày 4.10 nhấn mạnh rằng tuyến đường biển này sẽ không mở lại trừ khi Mỹ đáp ứng các điều kiện do Iran đặt ra trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6.

Iran đã đưa ra một đề xuất tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, theo đó tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz có thể được mở lại và hoạt động lưu thông hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng. Phía Mỹ đã phản hồi đề xuất này vào tuần trước thông qua bên trung gian Qatar.

Thông điệp của Iran

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã làm rõ quan điểm tổng thể của mình về phản hồi từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian, nhưng vẫn còn những điểm cần được truyền đạt thêm tới Washington.

"Các đề xuất của phía Mỹ ít nhiều vẫn nhất quán với lập trường trước đây của họ, đặc biệt là về vấn đề hạt nhân. Chúng tôi đã nói với họ rằng trọng tâm của chúng tôi trong giai đoạn này là vấn đề eo biển Hormuz, và việc khôi phục an ninh tại tuyến đường thủy này đòi hỏi những bước đi rõ ràng từ phía Mỹ", theo ông Baghaei.

Ông cũng phủ nhận việc Tehran đề nghị cho phép cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc thanh sát các cơ sở hạt nhân của mình để đổi lấy việc Mỹ nới lỏng các biện pháp cấm vận, đồng thời khẳng định Iran chưa tiến hành đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột với Mỹ, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh rằng không thể có giải pháp quân sự.

"Nếu các đối thủ của chúng ta một lần nữa chọn con đường đối đầu quân sự, phản ứng của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn trước và chúng ta sẽ tự vệ với lực lượng còn mạnh mẽ hơn nữa", ông phát biểu tại một cuộc gặp gỡ với các đại sứ nước ngoài.

"Không có giải pháp quân sự nào, cũng như không có giải pháp nào dựa trên các biện pháp cấm vận mới", ông nói tiếp, đồng thời cho rằng "chỉ có đàm phán dựa trên công lý và sự công bằng" mới có thể chấm dứt xung đột.

Xung đột tại Yemen

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 4.10 đưa tin lãnh đạo chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn vừa thông báo bắt đầu một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn, với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng này.

Các quan chức trong khu vực và phương Tây trước đó tiết lộ rằng Ả Rập Xê Út cùng đồng minh tại Yemen đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công vào lực lượng Houthi. Trong đó, phía Ả Rập Xê Út sẽ dẫn đầu các hoạt động tác chiến trên không, còn lực lượng Yemen sẽ tham gia chiến đấu trên bộ.

"Hôm nay, tôi tuyên bố bắt đầu các chiến dịch quân sự nhằm giành lại phần lãnh thổ còn lại của đất nước, cũng như mở rộng quyền lực của nhà nước và các thể chế nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia", Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi phát biểu trên truyền hình.

Ả Rập Xê Út đã tham gia cuộc nội chiến tại nước láng giềng Yemen vào năm 2015 với tư cách là người đứng đầu một liên minh Ả Rập nhằm ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận, vốn đã bị lực lượng Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên vào năm 2022 về cơ bản đã được duy trì cho đến năm nay, khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh xung đột lan rộng từ cuộc chiến liên quan Iran.