Thủ tướng Netanyahu phát biểu 'nảy lửa', chỉ trích cả đối thủ lẫn đồng minh

Ông Netanyahu phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ẢNH: AFP

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 24.9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công kích các đối thủ lẫn đồng minh, dẫn đến tình huống xôn xao tại hội trường.

Theo AFP, ông chỉ trích nhiều người từ các nhà lãnh đạo Iran cho đến Thị trưởng New York (Mỹ) và các đối tác Anh, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng chục nhà ngoại giao từ nhiều nước đã bỏ ra ngoài, một số người la ó và huýt sáo, trong khi phái đoàn của Israel đứng dậy vỗ tay, còn chủ tọa phiên họp thì lớn tiếng yêu cầu giữ trật tự.

"Nếu còn bất kỳ kẻ hèn nhát nào về mặt đạo đức chưa rời khỏi hội trường này, xin hãy rời đi ngay bây giờ", ông Netanyahu nói với những người đang quay lưng lại với mình.

Ông chỉ trích Thị trưởng New York Zohran Mamdani là người "có tư tưởng bài Do Thái", đồng thời khẳng định rằng "kể từ khi ông ấy đắc cử thị trưởng thành phố này, nhiều người Do Thái không còn cảm thấy an toàn nữa".

Trước đó, ông Mamdani từng tìm cách bắt giữ khi Thủ tướng Israel đến New York, sau lệnh bắt giữ Tòa Hình sự quốc tế (ICC) đối với ông Netanyahu, nhưng sau đó thừa nhận mình không có thẩm quyền làm việc này.

"Ông Netanyahu đã lợi dụng bài phát biểu của mình để lặp lại những lời dối trá vô căn cứ nhằm hợp thức hóa hành vi diệt chủng người Palestine", ông Mamdani đáp lại.

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Làm gia tăng thêm căng thẳng, hàng chục người biểu tình đã tập trung gần trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối ông Netanyahu. Một số người biểu tình đã bị bắt giữ, trong đó có nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood Susan Sarandon.

Anh và Pháp, những đối tác lâu năm của Israel cũng trở thành mục tiêu công kích của ông Netanyahu. Khi bước lên bục phát biểu, ông Netanyahu đã chỉ trích Anh và Pháp về các chế độ thuộc địa trong quá khứ. Cả Anh và Pháp đều đã áp đặt các biện pháp cấm vận hạn chế đối với hàng xuất khẩu của Israel từ khu Bờ Tây.

"Họ cáo buộc Israel, một đất nước Israel nhỏ bé, là thực dân. Thật là một kiểu cáo buộc về chủ nghĩa thực dân. Và ai là người cáo buộc chúng ta? Trong số đó có những người ở Anh và Pháp. Chính họ là những người đã tạo ra thuật ngữ này", ông Netanyahu nói.

Vị Thủ tướng Israel đã dùng những lời lẽ đặc biệt gay gắt đối với Iran, đồng thời cho biết cuộc chiến mà trong đó các lực lượng Israel và Mỹ đã tấn công Iran từ gần 7 tháng qua đã ngăn chặn được việc Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn lực lượng Hamas ở Gaza và gay gắt chỉ trích Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Ông Netanyahu chỉ ghé qua New York trong thời gian ngắn trước khi vội trở về Israel, nơi chiến dịch tranh cử đang diễn ra sôi nổi. Ông không có lịch trình gặp gỡ bất kỳ nhà lãnh đạo cấp cao nào của Mỹ. Ông Netanyahu hiện đứng trước chiến dịch tái tranh cử khó khăn tại Israel trước kỳ bầu cử ngày 27.10 tới.