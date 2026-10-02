Mỹ điều thêm 9.000 quân tới Trung Đông, Iran tính phương án đáp trả

Theo AP ngày 2.10 dẫn một quan chức Mỹ, 2 lực lượng này gồm hơn 7.000 thủy thủ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ. Nếu kế hoạch hoàn tất, Mỹ có thể duy trì tới 3 tàu sân bay trong khu vực vào cuối tháng 10. Động thái quân sự diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time ngày 1.10, Tổng thống Trump trả lời "có thể" khi được hỏi liệu Mỹ có tăng cường ném bom Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 hay không. Ông Trump cũng cho biết đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran. Ông chủ Nhà Trắng cho hay Mỹ đang tìm kiếm những điều khoản thỏa thuận rộng hơn sau nhiều tháng xung đột.
Song song với việc tăng quân, Mỹ đã triển khai thêm 2 hệ thống phòng không Patriot tới Ả Rập Xê Út và Qatar trong những tuần gần đây. Trang Axios ngày 2.10 dẫn 2 quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực cho biết một khẩu đội Patriot được đưa tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở dầu mỏ trọng yếu, trong khi khẩu đội còn lại được triển khai tại Qatar nhằm bảo vệ một cơ sở khí đốt tự nhiên.
Giới quan sát nhận định động thái này nhằm trấn an 2 đồng minh vùng Vịnh rằng Washington sẽ hỗ trợ bảo vệ hạ tầng năng lượng của họ nếu xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại.
Hồi tháng 8, lãnh đạo Ả Rập Xê Út và Qatar được cho là đã đề nghị ông Trump tránh tấn công các cơ sở năng lượng của Iran vì lo Tehran có thể trả đũa vào hạ tầng dầu khí trong khu vực. Các quan chức Mỹ nói với Axios rằng những lo ngại này từng là một trong những yếu tố khiến Washington ưu tiên gây sức ép kinh tế thay vì mở rộng chiến dịch quân sự.
Trong khi đó, các quan chức cấp cao Iran ngày 1.10 nói với Reuters rằng Tehran đang chuẩn bị phương án đáp trả rộng hơn nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn. Một số kịch bản đang được xem xét có thể mở rộng phạm vi mục tiêu ra ngoài các cơ sở có liên hệ trực tiếp với Mỹ trong khu vực.
Cùng ngày, nghị sĩ Iran Ahmad Rastineh, phát ngôn viên Ủy ban văn hóa Quốc hội Iran, cho biết lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị một chiến dịch nhằm phá vỡ điều mà ông mô tả là lệnh phong tỏa trên không và trên biển. Ông cũng cảnh báo Iran có thể áp dụng những biện pháp "đáng kinh ngạc" nhằm vào Mỹ trong khu vực.
Ông Mehdi Fazaeli, một quan chức thuộc văn phòng của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cũng cho biết quân đội Iran đã chuẩn bị phương án ứng phó với nhiều kịch bản khác nhau, từ một cuộc đối đầu kéo dài đến các chiến dịch quân sự chớp nhoáng.
Dù vậy, phía Iran vẫn duy trì kênh ngoại giao gián tiếp, theo Iran International. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 1.10 tuyên bố nước này chưa bao giờ né tránh đối thoại với Washington, dù các quan chức Iran thừa nhận triển vọng đạt thỏa thuận hiện rất hạn chế.
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