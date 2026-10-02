Mỹ điều thêm 9.000 quân tới Trung Đông, Iran tính phương án đáp trả

Theo AP ngày 2.10 dẫn một quan chức Mỹ, 2 lực lượng này gồm hơn 7.000 thủy thủ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ. Nếu kế hoạch hoàn tất, Mỹ có thể duy trì tới 3 tàu sân bay trong khu vực vào cuối tháng 10. Động thái quân sự diễn ra trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục để ngỏ khả năng nối lại các cuộc không kích Iran.

Khung cảnh trên boong tàu sân bay lớp USS Abraham Lincoln của Mỹ tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 28.2.2026 ẢNH: AFP

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time ngày 1.10, Tổng thống Trump trả lời "có thể" khi được hỏi liệu Mỹ có tăng cường ném bom Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 hay không. Ông Trump cũng cho biết đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Iran. Ông chủ Nhà Trắng cho hay Mỹ đang tìm kiếm những điều khoản thỏa thuận rộng hơn sau nhiều tháng xung đột.

Song song với việc tăng quân, Mỹ đã triển khai thêm 2 hệ thống phòng không Patriot tới Ả Rập Xê Út và Qatar trong những tuần gần đây. Trang Axios ngày 2.10 dẫn 2 quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực cho biết một khẩu đội Patriot được đưa tới Ả Rập Xê Út để bảo vệ một cơ sở dầu mỏ trọng yếu, trong khi khẩu đội còn lại được triển khai tại Qatar nhằm bảo vệ một cơ sở khí đốt tự nhiên.

Giới quan sát nhận định động thái này nhằm trấn an 2 đồng minh vùng Vịnh rằng Washington sẽ hỗ trợ bảo vệ hạ tầng năng lượng của họ nếu xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại.