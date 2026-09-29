Lãnh tụ tối cao Iran phát thông điệp mới

Trong tuyên bố bằng văn bản được truyền hình nhà nước Iran phát đi ngày 28.9, Lãnh tụ tối cao Iran cho rằng các lực lượng đối địch đã phải hạn chế hoạt động sau những đòn đánh của Tehran tại khu vực eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

"Ngày nay, sau khi phải chịu những đòn đau từ các binh sĩ dũng cảm và những người bảo vệ eo biển Hormuz, họ không dám mạo hiểm vượt ra ngoài biển Ả Rập", ông Khamenei cho hay, nhưng không trực tiếp nêu tên Mỹ.

"Mỗi khi [đối phương] liều lĩnh mạo hiểm, họ chỉ tự chuốc lấy tai họa. Sẽ không lâu nữa biển Ả Rập cũng sẽ thoát khỏi sự hiện diện của họ", theo ông.

Theo Channel NewsAsia, đây là một trong những tuyên bố đáng chú ý của ông Khamenei kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tranh chấp quanh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt của thế giới trước chiến sự.

Sau khi xung đột nổ ra, Iran áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động hàng hải tại Hormuz, trong khi Mỹ đáp trả bằng việc phong tỏa các cảng của Iran.

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Cũng trong ngày 28.9, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thông báo cho Mỹ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, song không công bố chi tiết.

Theo Reuters dẫn lời ông Araghchi, Iran đã trao đổi các ý tưởng với Qatar, nước đang đóng vai trò trung gian, và kỳ vọng nhận được phản hồi từ Mỹ thông qua Doha. "Nếu người Mỹ tuyên bố họ đang tìm kiếm một thỏa thuận hoặc một giải pháp hòa bình, thì chúng tôi đã đưa ra giải pháp đó", Ngoại trưởng Iran nói.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bác đề xuất của Tehran về một lộ trình ngừng bắn kéo dài 7 ngày, sau đó tiến tới mở lại eo biển Hormuz. Iran đã trình bày kế hoạch này bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và chuyển nội dung tới phía Mỹ thông qua trung gian Qatar.

Ông Trump ngày 28.9 xác nhận các quan chức Mỹ vẫn đang tiếp xúc với các bên trung gian về khả năng chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, tuyên bố Washington sẽ đạt được mục tiêu của mình "dù bằng cách nào", theo The Guardian.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ và Iran ngày 28.9 đã có các cuộc trao đổi riêng với những bên trung gian trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài khoảng 7 tháng. Các cuộc trao đổi tiếp theo dự kiến tập trung vào phiên bản điều chỉnh của đề xuất 7 ngày mà Iran đưa ra tại New York tuần trước.