Tổng thống Iran 'mất niềm tin' vào các cuộc đàm phán với Mỹ

Đài Al Jazeera ngày 26.9 đăng nội dung bài phỏng vấn với Tổng thống Masoud Pezeshkian, trong đó ông nhấn mạnh Iran không còn tin tưởng Mỹ sau khi các vòng đàm phán trước đây luôn theo sau bởi những lệnh cấm vận và tấn công từ Washington.

"Chúng tôi không tin tưởng phía Mỹ và không biết dựa trên cơ sở nào để có thể đạt được sự đồng thuận chung với họ", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ ngày 23.9 ẢNH: REUTERS

Iran cũng đã đưa ra đề xuất 7 ngày để từng bước mở cửa eo biển Hormuz và đàm phán chấm dứt xung đột. Theo đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi giải thích các bước chuẩn bị ban đầu sẽ mất từ 4 đến 5 ngày. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại vào ngày thứ 6, và đến ngày thứ 7, các cuộc đàm phán với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân sẽ chính thức bắt đầu.

Ngoại trưởng Araghchi nhắc lại những điều kiện của Tehran gồm dừng chiến sự trên tất cả mặt trận, trả lại tài sản bị đóng băng, dừng cấm vận dầu mỏ và dỡ bỏ phong tỏa. “Các điều kiện của chúng tôi rất rõ ràng, và bất kỳ động thái nào hướng tới việc mở lại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện này”, ông viết trên mạng xã hội X.

Truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26.9 tuyên bố không chấp nhận đề xuất từ Tehran. Ông Trump cho rằng Iran đang rất muốn có thỏa thuận để mở cửa eo biển Hormuz ngay "vì họ đang không thu được tiền, vì nguồn thu của họ là từ eo biển Hormuz".

Theo Reuters, Ngoại trưởng Iran cho rằng hai bên chỉ tiếp nhận thông điệp chính thức thông qua các nước trung gian đàm phán và hiện tại bên trung gian chưa chuyển lập trường phản đối của Mỹ cho Iran. “Chúng tôi đang chờ các nhà hòa giải truyền đạt quan điểm cuối cùng và chúng tôi sẽ ra quyết định dựa vào đó”, ông Araqchi nêu thêm. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran nhấn mạnh chỉ có đàm phán mới có thể giải quyết xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Về tình hình trong nước ở Iran, Tổng thống Pezeshkian tiết lộ đã có 2 cuộc gặp quan trọng với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, trong đó có một cuộc gặp kéo dài 7 tiếng để thảo luận các vấn đề then chốt và kêu gọi đoàn kết.