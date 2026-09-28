Iran tuyên bố bắt tàu lặn không người lái của Mỹ, Washington phản ứng

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 27.9 dẫn tuyên bố của Hải quân IRGC cho biết họ đã thu giữ một tàu lặn không người lái (UUV) của quân đội Mỹ. Theo IRGC, đây là kết quả của một chiến dịch phức tạp và được phối hợp chặt chẽ, sử dụng các hoạt động giám sát tình báo và năng lực tác chiến điện tử.

Phía Iran cáo buộc UUV thu được “đang hoạt động tại eo biển Hormuz với mục đích gián điệp”. UUV này được xác định là mẫu tàu lặn Remus 600 và đang được IRGC trích xuất, khôi phục dữ liệu. Hồi đầu tháng 9, lực lượng Iran cũng tuyên bố tịch thu một tàu ngầm không người lái khác của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Xuồng của IRGC áp sát một tàu hàng tại eo biển Hormuz hồi tháng 4 ẢNH: AFP

Washington lập tức phủ nhận tuyên bố của Tehran. Theo Đài Al Jazeera, đại diện quân đội Mỹ khẳng định lực lượng vẫn đang duy trì quyền “kiểm soát chủ động” đối với tất cả tài sản và thiết bị không người lái của Mỹ. Phía Mỹ cho rằng những tuyên bố của Iran về việc tịch thu UUV “rõ ràng trong thế tuyệt vọng".

Tình hình khu vực càng trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối đề xuất 7 ngày từ phía Iran, dù mới đây ông Trump kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz nói rằng Washington đã bác đề xuất 7 ngày của Tehran do yêu cầu dỡ bỏ cấm vận và tiếp cận tài sản bị đóng băng. “Đó không phải chỉ là các lệnh cấm vận của Mỹ. Đó là lệnh cấm vận toàn cầu”, ông Waltz nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo nước này luôn sẵn sàng cho kịch bản chiến sự tái diễn, "ngay cả khi đó là 1 cuộc chiến tận thế", mặc dù Tehran khẳng định vẫn để ngỏ các nỗ lực ngoại giao.