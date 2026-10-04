Chiến sự Iran vẫn 'làm khó' giá dầu

Hôm qua (3.10), giá dầu thô WTI và Brent lần lượt giảm 1,9% và 0,06%, xuống còn 91,11 USD/thùng và 102,25 USD/thùng. Tuy có giảm nhẹ, nhưng giá vẫn neo ở mức khá cao.

Động thái "chữa cháy"

Giá dầu thô giảm nhẹ sau khi các quốc gia châu Âu trong nhóm G7 thông báo sẽ tung ra 100 triệu thùng dầu từ kho dự trữ của khối. Thông cáo chung của G7 nêu: "Xem xét các cam kết đã được thực hiện, chúng tôi sẽ thực hiện các cam kết bằng cách phối hợp đưa ra 100 triệu thùng dầu thông qua Tổ chức Năng lượng quốc tế (IEA)". Việc phân phối số dầu trên sẽ bắt đầu ngay lập tức và kéo dài 4 tháng, với một lượng lớn diesel sẽ được đưa ra trong vòng 20 ngày bởi các thành viên G7 và các đối tác. Lượng diesel có thể được xuất ra thêm nếu cần thiết. Động thái mới nhất của G7 diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đe dọa ngừng xuất khẩu diesel của nước này.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được cho là đang hướng về Trung Đông ẢNH: AP

Hồi tháng 3, IEA từng thông báo lãnh đạo nhiều nước cam kết xuất ra 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để giải quyết khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến Iran gây ra. Nhưng Giám đốc Điều hành IEA Fatih Birol vừa cho biết đến tuần này, chỉ mới khoảng 2/3 lượng cam kết được xuất ra. Chính vì thế, chưa rõ số lượng 100 triệu thùng mà G7 vừa cam kết mở kho dự trữ có nằm trong số còn thiếu của 400 triệu thùng được cam kết hồi tháng 3 hay không.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chủ tịch đương nhiệm của G7, cho biết người đồng cấp Mỹ đã cam kết không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel. Phát biểu với báo giới về vấn đề này ngày 2.10, Tổng thống Trump cũng cho biết: "Châu Âu có nhiều diesel, và họ sẽ có một đóng góp lớn cho thế giới, và chúng tôi cũng vậy. Và chúng tôi sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu. Chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi phải làm".

Những ngày qua tại Mỹ, giá xăng trung bình là 4,465 USD/gallon và giá dầu diesel trung bình là 6,382 USD/gallon, lần lượt cao hơn khoảng 50% và gần 70% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá dầu diesel ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ. Tình trạng này khiến số đông người dân Mỹ bất bình với chính sách của Tổng thống Trump, dẫn đến bất lợi cho đảng Cộng hòa ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Rủi ro âm ỉ

Gần đây, nguồn cung dầu thô qua eo biển Hormuz đã tăng đáng kể, lên mức 80% so với trước xung đột. Đây là kết quả của việc hải quân Mỹ hộ tống các đội tàu "bóng đêm" chở dầu qua Hormuz. Thế nhưng biện pháp này được đánh giá là không bền vững.

Mặt khác, các cơ sở chế biến dầu ở Trung Đông vẫn phục hồi chậm do bị thiệt hại từ các đợt tấn công của Iran khiến cho nguồn cung xăng dầu thành phẩm của khu vực vẫn ở mức thấp. Nguồn cung diesel từ Nga cũng đang giảm 20% do các cơ sở lọc dầu của nước này bị Ukraine tấn công.

Trong khi đó, tình hình chiến sự Iran đối mặt nhiều diễn biến khó lường. Chiều 2.10, một tàu dầu đã bị tấn công ở eo biển Hormuz. Phát biểu mới đây, Tổng thống Trump dường như đang mở ngỏ cho khả năng tăng cường tấn công Iran trở lại. Cụ thể, ông tuyên bố nếu có bằng chứng cho thấy Tehran liên quan vụ không tặc vừa diễn ra trên chuyến bay của Hãng hàng không flydubai, thì Mỹ sẽ "đánh" Iran rất nặng.

Thông điệp này xuất hiện giữa lúc Đài CBS dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ Lầu Năm Góc vừa điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm tác chiến đổ bộ USS Makin Island cùng tổng cộng khoảng 9.000 binh sĩ đến Trung Đông. Dự kiến vào cuối tháng 10, lực lượng vừa nêu sẽ đến Trung Đông. Hiện tại, Mỹ đang triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay là USS George HW Bush và USS George Washington, cùng nhóm tác chiến đổ bộ USS Boxer tại khu vực Ả Rập.

Việc tăng cường lực lượng có thể xem là tín hiệu Washington sẵn sàng leo thang tấn công trở lại nhằm vào Tehran, nên chiến sự Iran đứng trước các nguy cơ khó lường mới làm ảnh hưởng trực tiếp nguồn cung dầu.