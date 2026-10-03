G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô

Các nước G7 đã đồng ý giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô nhằm xoa dịu những lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoan nghênh quyết định này và cho biết Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel như đã đe dọa trước đó.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì ngày 2.10, diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng áp lực buộc châu Âu phải giải phóng kho dự trữ chiến lược và đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel, theo AFP sáng 3.10.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) phát biểu sau cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo G7 ngày 2.10 Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố do văn phòng Tổng thống Macron công bố, các nhà lãnh đạo cho biết bảy quốc gia đã nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), với lộ trình "bắt đầu ngay lập tức trong vòng 4 tháng, bao gồm việc giải phóng một lượng lớn dầu diesel ngay trong 20 ngày đầu tiên". Họ cũng khẳng định sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel lẫn nhau.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay hơn 700 km

Quân đội Hàn Quốc thông tin CHDCND Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía đông vào sáng 3.10.

Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) cho biết họ phát hiện vụ phóng vào khoảng 6 giờ 30 sáng từ khu vực Wonsan, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát để đề phòng các vụ phóng tiếp theo có thể xảy ra và đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản", JCS cho biết trong một thông báo.

Người dân xem màn hình tivi phát bản tin có hình ảnh tư liệu về vụ thử tên lửa của Triều Tiên tại một nhà ga ở Seoul vào ngày 20.8 Ảnh: AFP

Cũng theo JCS, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã bay hơn 700 km. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay Hội đồng An ninh Quốc gia của cơ quan này đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình sau vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Tình tiết mới vụ cơ phó flydubai

Cơ phó bị cáo buộc tấn công cơ trưởng và cố tình lao máy bay của flydubai được xác định từng bị Hãng hàng không Oman Air đình chỉ bay vì tàng trữ tài liệu cực đoan.

CNN ngày 2.10 đưa tin nghi phạm tấn công cơ trưởng chuyến bay FZ1073 của hãng vào ngày 30.9 là một công dân Oman. Người này từng làm phi công thực tập cho Hãng hàng không quốc gia Oman Air vào năm 2024, nhưng bị đình chỉ sau khi giới chức phát hiện ông ta tàng trữ các tài liệu cực đoan và bị coi là đối tượng có nguy cơ gây mất an ninh.

Sau sự cố trên, viên phi công này chỉ được giao một công việc hành chính, trước khi chuyển sang làm việc cho Hãng Royal Air Maroc (hãng hàng không quốc gia của Ma Rốc) và sau đó gia nhập flydubai được vỏn vẹn 8 tháng thì xảy ra vụ việc.

Thông tin mới vụ nữ tử tù Mỹ

Các luật sư của tử tù Christa Pike cho biết bà hiện bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và thở máy sau khi bang Tennessee (Mỹ) thực hiện bất thành việc thi hành án tử hình đối với bà. Đây là thông tin chi tiết đầu tiên về mức độ thương tích mà nữ tử tù này phải gánh chịu trong quá trình tiêm thuốc độc, theo Reuters ngày 3.10.

Trong một văn bản khẩn cấp gửi tòa án nhằm yêu cầu Sở Cải huấn Tennessee bảo lưu bằng chứng từ vụ thi hành án thất bại vào tối 30.9, các luật sư cho biết nhân viên y tế đang nỗ lực cứu mạng Pike và loại bỏ loại thuốc độc pentobarbital khỏi cơ thể bà. Theo luật sư, bà Pike vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và đã bị tổn thương nghiêm trọng ở cả hai cánh tay.

"Không có thời điểm nào các thành viên trong đội thi hành án nhận ra rằng đường truyền tĩnh mạch không được đặt đúng vị trí, hoặc tĩnh mạch đã bị vỡ khiến thuốc pentobarbital đi vào cơ thể bà Pike (dù là toàn bộ hay một phần)", các luật sư của bà Pike nêu trong văn bản gửi tòa án Chancery của bang Tennessee.

Thống đốc bang Tennessee, ông Bill Lee, khẳng định đã tuân thủ đúng quy trình đã được thiết lập của bang. Đây là vụ thi hành án thất bại thứ hai của bang trong năm nay; ông Lee đã ra lệnh tạm dừng mọi vụ thi hành án tử khác đến hết năm 2026 và yêu cầu tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về sự việc.