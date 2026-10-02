Nữ tử tù bị tiêm 2 liều thuốc độc đang nguy kịch, được chăm sóc đặc biệt

Phạm nhân Christa Pike bị xử tử về tội giết người bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995. Bà Pike - khi đó mới 18 tuổi (nạn nhân 19 tuổi) - đã ra tay vì sợ bà Slemmer cướp bạn trai. Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi hung thủ và đồng phạm hành hạ dù nạn nhân van xin, sau đó dùng dao rạch biểu tượng ma thuật hình tròn với ngôi sao 5 cánh lên bụng nạn nhân và lấy một mảnh sọ của người này để làm "vật kỷ niệm".

Bà Christa Pike dự một phiên tòa tại thành phố Knoxville, bang Tennessee hồi năm 2007 ẢNH: REUTERS

Phiên xử tử diễn ra vào ngày 30.9 tại thành phố Nashville và bà Pike là nữ phạm nhân đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm. Bà Pike (hiện 50 tuổi) bị tiêm 2 liều thuốc độc nhưng sau đó 40 phút vẫn còn sống và ngáy ngủ dù đáng ra phải tử vong ngay sau liều tiêm.

Thống đốc Bill Lee của bang Tennessee ngày 1.10 tỏ ra "cực kỳ lo ngại" về phiên hành hình thất bại. Ông ra lệnh dừng toàn bộ các vụ hành hình khác tại tiểu bang ít nhất đến hết năm nay và mở cuộc điều tra độc lập về sự cố.

Trong khi đó, bà Pike đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Luật sư Randy Spivey, một trong những người đại diện cho bà Pike, cho biết nữ tử tù "vẫn còn sống và đang được chăm sóc y tế nhằm bảo vệ tính mạng". "Bà ấy đang trong tình trạng nguy kịch và nhận được chăm sóc để duy trì sự sống", ông Spivey nói.

Vị luật sư lên án nhà chức trách bang về những điều đã xảy ra, cáo buộc rằng các cán bộ thi hành án đã sử dụng đến 7 mũi kim tiêm, trong đó có một mũi bị cong khi được rút khỏi cánh tay phạm nhân.

Vụ tử hình nữ phạm nhân tại Mỹ: tử tù bị tiêm thuốc nhưng không chết

"Vụ hành hình đêm qua không chỉ thiếu hiệu quả mà còn tàn nhẫn và tra tấn. Nó cũng đã được dự đoán trước", ông Spivey nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông không thấy bất kỳ nỗ lực cấp cứu nào được thực hiện sau khi phiên hành quyết bị dừng lại vào khoảng 20 giờ 25 phút.

Thống đốc Lee cũng thừa nhận đây là "thảm kịch không nên xảy ra và không một ai muốn điều đó xảy ra". Ông cho hay vẫn chưa nói chuyện với gia đình bà Pike hay người thân của nạn nhân bị bà sát hại.

Chủ tịch Hạ viện bang Tennessee Cameron Sexton thông báo ông và các nghị viên sẽ tham gia điều tra về sự cố và tìm cách ngăn ngừa vụ việc tái diễn.

Hình ảnh của nạn nhân Colleen Slemmer được đặt tại nơi thi hành án ở Nashville ngày 30.9 ẢNH: AP

Mẹ của nạn nhân tức giận

Trả lời phỏng vấn NBC News ngày 1.10, bà May Martinez - mẹ của nạn nhân Slemmer - gọi cuộc hành hình thất bại là "một mớ hỗn độn".

"Họ đã cố gắng hành quyết bà ấy, nhưng bà ấy không chết", bà Martinez nói và cho biết bà muốn vụ hành quyết được thực hiện và vô cùng tức giận với thống đốc, giám đốc Sở Cải huấn và tổng chưởng lý bang.

Bà Martinez cho hay bà Pike không hề tỏ ra hối hận trong quá trình thi hành án bất thành vào hôm 30.9. "Không hề có lấy một lời... về những gì đã xảy ra với Colleen", mẹ của nạn nhân nói.

Bà cũng chỉ trích cách thông báo vụ việc của nhà chức trách. "Họ chẳng nói gì cả, rồi đột nhiên yêu cầu tất cả người chứng kiến rời đi. Và chúng tôi đã rời đi. Chúng tôi không hề hay biết chuyện gì cho đến khi lên văn phòng và gặp vị ủy viên. Ông ấy bảo rằng việc thi hành án không thành công và bà ta đang được đưa đến bệnh viện", bà Martinez kể lại.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì tới thống đốc và tổng chưởng lý, bà Martinez đáp lại một cách ngắn gọn và gay gắt: "Họ đã làm hỏng bét mọi chuyện".