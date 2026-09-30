Vụ tử hình nữ phạm nhân đầu tiên sau hơn 200 năm bị hoãn vào giờ chót

Ngày 30.9, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 6 tại Mỹ đã ra lệnh hoãn thi hành án tử hình đối với phạm nhân Christa Pike (50 tuổi) ngay trước khi bà bị tiêm thuốc độc, theo AFP.

Bà Pike bị tuyên án vào năm 1996 vì tội giết người cấp độ 1 và âm mưu giết người, liên quan vụ sát hại người bạn cùng trường Colleen Slemmer (19 tuổi).

Bức ảnh chụp bà Christa Pike do Sở Cải huấn Tennessee công bố ẢNH: AP

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào năm 1995. Bị cáo Pike (khi đó mới 18 tuổi) đã cùng bạn trai Tadaryl Shipp (17 tuổi) và một người nữa lừa nạn nhân đến một nhà máy bỏ hoang ở thành phố Knockville và sát hại vì ghen tuông, sợ Slemmer cướp bạn trai.

Vụ án gây xôn xao dư luận vì mức độ tàn bạo của các bị cáo dù nạn nhân van xin. Các nhà điều tra nói rằng vụ án có liên quan một nghi thức ma thuật vì một trong những thủ phạm đã rạch lên ngực nạn nhân hình tròn có ngôi sao năm cánh ở giữa. Thậm chí, bị cáo Pike còn khoe với bạn cùng trường về việc đã lấy một mảnh sọ đầu của nạn nhân làm "vật kỷ niệm".

Bà Pike bị tuyên án tử hình còn bạn trai lãnh án tù chung thân do chưa đủ tuổi trưởng thành. Ông Shipp khai nhận sau khi bị tuyên án rằng mình chính là người rạch hình ngôi sao lên ngực nạn nhân. Đồng phạm còn lại là bà Shadolla Peterson (khi đó 18 tuổi) đóng vai trò cảnh giới và chỉ bị quản thúc nhờ hợp tác điều tra.

Tòa án nói gì?

Trong phán quyết ngày 30.9, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 6 tuyên bố: "Vì lợi ích của công lý và tính chất không thể đảo ngược của việc thi hành án tử hình đối với Pike, cần phải tạm hoãn thi hành án trong thời gian ngắn để phân tích kỹ lưỡng các lập luận đã được các bên trình bày đầy đủ".

Theo AFP, tòa án dự kiến xem xét liệu các bằng chứng về việc bị cáo bị xâm hại tình dục nghiêm trọng khi còn nhỏ đã được các cấp tòa trước xem xét đầy đủ hay chưa.

Vụ án đã gây tranh cãi về hình phạt cao nhất đối với tội phạm trẻ tuổi. Các luật sư biện hộ cho bà Pike cho rằng bị cáo nên được ân giảm bản án do tuổi còn trẻ khi gây án và bị mắc các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Đơn đề nghị giảm án đã không được Thống đốc Bill Lee chấp thuận xem xét. Ông Lee nói đã cân nhắc kỹ đề nghị cũng như toàn bộ vụ án, và quyết định không can thiệp.

Các luật sư đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao Mỹ xin hoãn thi hành án vì cho rằng bà Pike bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương do bị xâm hại và cưỡng hiếp khi còn nhỏ. Việc bị trói chặt vào băng ca tử hình có khả năng sẽ gây "sự đau khổ về tinh thần nghiêm trọng và nỗi kinh hoàng về tâm lý gia tăng theo quy trình tiêm thuốc độc của Tennessee".

Tuy nhiên, văn phòng chưởng lý Tennessee cho rằng điều mà phía luật sư nêu ra chỉ là phỏng đoán. Hôm 29.9, Tòa án Tối cao Mỹ cũng đã bác đơn xin hoãn thi hành án này.

Tòa phúc thẩm khu vực 6 không hủy bỏ hay bác bỏ quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ. Tòa chỉ tạm thời đóng băng việc thi hành án để thực hiện chức năng xét xử chuyên môn đối với yêu cầu kháng án độc lập chưa được giải quyết dứt điểm.

Phán quyết mới được đưa ra chỉ khoảng 1 giờ trước khi bà Pike bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc tại Trại giam an ninh tối đa Riverbend ở thành phố Nashville. Nếu được thực hiện, đây sẽ là vụ hành hình phạm nhân nữ đầu tiên tại tiểu bang Tennessee trong hơn 200 năm, theo NBC News.

Theo AP, văn phòng tổng chưởng lý Tennessee đã ngay lập tức kháng cáo quyết định tạm hoãn lên Tòa án Tối cao.