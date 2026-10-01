Vụ tử hình nữ phạm nhân tại Mỹ: tử tù bị tiêm thuốc nhưng không chết

Các quan chức tiểu bang Tennessee (Mỹ) đã không thể hoàn thành bản án tử hình đối với nữ tử tù Christa Pike vào ngày 30.9 do phạm nhân vẫn còn sống dù đã bị tiêm 2 liều thuốc độc, theo AP.

Bà Pike (50 tuổi) là hung thủ chính trong vụ sát hại người bạn cùng trường tên Colleen Slemmer vào năm 1995 vì ghen tuông.

Bức ảnh chụp bà Christa Pike do Sở Cải huấn Tennessee công bố ẢNH: AP

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào năm 1995. Bị cáo Pike (khi đó mới 18 tuổi) đã cùng bạn trai Tadaryl Shipp (17 tuổi) và một người nữa lừa nạn nhân đến một nhà máy bỏ hoang ở thành phố Knockville và sát hại vì sợ nạn nhân (19 tuổi) cướp bạn trai.

Vụ án gây xôn xao dư luận vì mức độ tàn bạo của các bị cáo dù nạn nhân van xin. Các nhà điều tra nói rằng vụ án có liên quan một nghi thức ma thuật vì một trong những thủ phạm đã rạch lên ngực nạn nhân hình tròn có ngôi sao năm cánh ở giữa. Thậm chí, bị cáo Pike còn khoe với bạn cùng trường về việc đã lấy một mảnh sọ đầu của nạn nhân làm "vật kỷ niệm". Bà Pike bị tuyên án tử hình vào năm 1996.

Đội ngũ luật sư của bà đã làm đơn xin Thống đốc bang Bill Lee và sau đó là Tòa án Tối cao Mỹ ân giảm án nhưng đã bị bác bỏ.

Sáng 30.9, ngay trước khi phiên hành hình diễn ra khoảng 1 giờ, Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 6 bất ngờ ra phán quyết tạm hoãn thi hành án trong thời gian ngắn để xem xét lại các khiếu nại do phía luật sư của bà Pike đưa ra, đó là liệu việc bị cáo bị xâm hại tình dục nghiêm trọng khi còn nhỏ đã được các cấp tòa trước xem xét đầy đủ hay chưa.

Sau đó, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Tennessee đã đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ can thiệp, cho rằng phiên hành hình cần được tiến hành để tránh tạo lợi thế cho thủ thuật kéo dài thời gian của tử tù và gây tổn thương cho gia đình nạn nhân.

Vài giờ sau đó, Tòa án Tối cao Mỹ lật ngược quyết định của tòa phúc thẩm, qua đó cho phép phiên thi hành án diễn ra.

Tử tù còn ngáy sau khi bị tiêm thuốc độc

Các phóng viên chứng kiến sự việc từ một căn phòng riêng cho biết giới chức đã kéo rèm che buồng thi hành án lên vào lúc 19 giờ 27 phút, để lộ cảnh bà Pike đang bị cố định trên cáng.

Nữ tử tội vẫn tỉnh táo, có lúc ngẩng đầu lên và hỏi cán bộ nhà tù liệu cảm giác ở cánh tay bà như vậy có phải là điều bình thường hay không. Các bác sĩ tiêm vào người bà Pike 2 liều thuốc pentobarbital, loại thuốc gây mê và an thần có khả năng gây tử vong nếu dùng liều cao và thường được dùng cho hình phạt tử hình.

Đến 20 giờ 26 phút, những người chứng kiến cho biết liều thuốc pentobarbital thứ hai đã được tiêm nhưng bà Pike "vẫn còn sống và ngáy", theo lời các luật sư nói trong hồ sơ nộp tòa án.

Họ cho biết bà Pike "không bị mất ý thức và tim vẫn còn đập". Trong quá trình đó, bức màn của phòng thi hành án được kéo xuống 2 lần.

Xe cấp cứu đến Trại giam an ninh tối đa Riverbend ở Nashville, bang Tennessee vào tối 30.9, nơi nữ tử tù Christa Pike bị hành hình ẢNH: AP

Các nhà báo chứng kiến vụ hành quyết bất thành đã mô tả tiếng ngáy và những lời than phiền của bà Pike về cơn đau, cũng như việc bà liên tục đá chân đến nỗi làm rơi cả tấm ga trải giường. Có lúc, tấm màn được kéo lại và các nhà báo chỉ có thể nghe thấy âm thanh.

Hệ thống âm thanh bị ngắt lúc 20 giờ 53 phút. Khi đó, có thông báo yêu cầu đưa các phóng viên rời khỏi khu vực.

Một chiếc xe cấp cứu được nhìn thấy đến nhà tù nơi bà Pike bị hành hình rồi rời đi. Theo hồ sơ tòa án liên bang, phạm nhân đang được hỗ trợ y tế. Các luật sư của bà Pike cho hay thân chủ đang được điều trị tại bệnh viện nhưng họ không biết tình trạng của bà.

Người phát ngôn Sở Cải huấn Tennessee Dorinda Carter nói rằng bà không thể cung cấp thông tin ngay lập tức về những gì đã xảy ra.

Các phóng viên đưa tin thuật lại khoảnh khắc trước khi phiên tử hình bị dừng lại ẢNH: AP

Bà Robin M. Maher, Giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin về Án tử hình, cho biết những gì bà Pike trải qua là "chưa từng có tiền lệ". Bà cho biết từng có 7 người đã sống sót sau những vấn đề sức khỏe do đội hành quyết không tìm được tĩnh mạch để tiêm thuốc độc, nhưng chưa có ai sống sót sau khi bị tiêm loại thuốc được sử dụng trong các vụ hành quyết đó.

Bà Christa Pike là nữ phạm nhân đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm. Đây là lần thứ hai phiên thi hành án bị thất bại tại tiểu bang trong năm nay, theo NBC News. Hồi tháng 5, tử tù Tony Carruthers, bị kết tội giết người vào năm 1994, đã được cho tạm hoãn thi hành án trong 1 năm do những người hành hình không tìm thấy ven của phạm nhân để tiêm thuốc.