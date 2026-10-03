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    Thế giới

    SpaceX lập kỷ lục hành trình nhanh nhất tới ISS

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Ngày 1.10 (giờ Mỹ), 4 phi hành gia đã tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) chỉ sau 7 giờ 55 phút kể từ lúc rời bệ phóng tại bang Florida (Mỹ), lập kỷ lục về hành trình nhanh nhất của một tàu vũ trụ nước này tới ISS, theo AP.

    Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thời gian bay tới ISS phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa trạm và tàu vũ trụ tại thời điểm phóng. Phi hành đoàn Mỹ gần nhất trước đó mất hơn 30 giờ để hoàn thành hành trình tương tự.

    SpaceX lập kỷ lục hành trình nhanh nhất tới ISS - Ảnh 1.

    Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng ngày 1.10

    Ảnh: Reuters

    Tàu Crew Dragon "Grace" của SpaceX được tên lửa Falcon 9 đưa lên quỹ đạo từ Cape Canaveral, chở các phi hành gia NASA Jessica Watkins và Luke Delaney, phi hành gia Canada Joshua Kutryk cùng nhà du hành Nga Sergey Teteryatnikov. Đây là sứ mệnh dài hạn thứ 13 đưa phi hành đoàn lên ISS do SpaceX thực hiện cho NASA kể từ năm 2020. Nhóm dự kiến lưu lại trạm khoảng 6 tháng, tập trung nghiên cứu tác động của vi trọng lực lên tuần hoàn, đông máu và sức khỏe con người, phục vụ các sứ mệnh không gian dài ngày trong tương lai.

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