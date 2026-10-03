SpaceX lập kỷ lục hành trình nhanh nhất tới ISS

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), thời gian bay tới ISS phụ thuộc vào vị trí tương đối giữa trạm và tàu vũ trụ tại thời điểm phóng. Phi hành đoàn Mỹ gần nhất trước đó mất hơn 30 giờ để hoàn thành hành trình tương tự.

Tên lửa Falcon 9 rời bệ phóng ngày 1.10 Ảnh: Reuters

Tàu Crew Dragon "Grace" của SpaceX được tên lửa Falcon 9 đưa lên quỹ đạo từ Cape Canaveral, chở các phi hành gia NASA Jessica Watkins và Luke Delaney, phi hành gia Canada Joshua Kutryk cùng nhà du hành Nga Sergey Teteryatnikov. Đây là sứ mệnh dài hạn thứ 13 đưa phi hành đoàn lên ISS do SpaceX thực hiện cho NASA kể từ năm 2020. Nhóm dự kiến lưu lại trạm khoảng 6 tháng, tập trung nghiên cứu tác động của vi trọng lực lên tuần hoàn, đông máu và sức khỏe con người, phục vụ các sứ mệnh không gian dài ngày trong tương lai.