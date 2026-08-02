Tên lửa SpaceX sắp đâm vào mặt trăng

Cụ thể, tầng trên của tên lửa này sẽ vô tình đâm vào mặt trăng vào ngày 5.8, tạo ra một hố và cột bụi cùng nhiều mảnh vụn.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX sau khi được phóng ở Cape Canaveral thuộc bang Florida (Mỹ) vào ngày 21.7 Ảnh: AFP

Do sự kiện diễn ra vào lúc sáng sớm theo giờ Mỹ, nên các khu vực phía đông nước này, Canada và phần lớn Nam Mỹ sẽ có thể quan sát rõ nhất. Các chuyên gia cho rằng ánh sáng lóe lên khi va chạm chỉ kéo dài chưa đầy một giây và quá mờ để có thể nhìn bằng mắt thường từ trái đất. Tuy nhiên, luồng vật chất được tạo ra có thể vươn xa nhiều ki lô mét vào không gian, hiển thị rõ qua kính thiên văn trong hàng chục phút.

Chuyên gia theo dõi không gian Bill Gray dự đoán cú va chạm sẽ diễn ra với tốc độ 8.700 km/giờ tại khu vực gần hố va chạm Einstein, nằm ở rìa phía tây của mặt trăng (vùng đang được mặt trời chiếu sáng). Năng lượng từ vụ va chạm ước tính tương đương 3 tấn thuốc nổ TNT. Tàu trinh sát mặt trăng của NASA và tàu Danuri của Hàn Quốc sẽ thu thập hình ảnh về vụ va chạm.

SpaceX chưa bao giờ có ý định để tên lửa đâm vào mặt trăng. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng sự cố sắp tới hoàn toàn có thể tránh được nếu tầng trên của tên lửa được đẩy vào quỹ đạo quanh mặt trời. Đây sẽ là trường hợp thứ hai được ghi nhận về việc một tên lửa đã ngừng hoạt động vô tình đâm vào mặt trăng, sau sự cố phần tên lửa Trung Quốc tạo ra 2 hố va chạm ở vùng khuất của mặt trăng vào năm 2022.