Lực lượng Không gian Mỹ mua 18 suất phóng vệ tinh của SpaceX

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX rời bệ phóng ở Trung tâm Không gian Kennedy tại Mũi Canaveral (bang Florida, Mỹ) vào tháng 10.2022 ảnh: reuters

Reuters hôm 30.7 dẫn thông báo của Lực lượng Không gian Mỹ cho biết 18 sứ mệnh được giao cho SpaceX được triển khai theo khuôn khổ chương trình mua sắm dịch vụ phóng chủ lực. Theo chương trình này, SpaceX, United Launch Alliance (ULA), Blue Origin và các công ty phóng tên lửa khác của Mỹ tham gia đấu thầu những hợp đồng phóng có giá trị lớn.



Từ đầu năm đến nay, SpaceX giành được ít nhất 7 tỉ USD giá trị hợp đồng từ Lầu Năm Góc, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các nền tảng cho dự án lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome.

SpaceX hồi tháng 5 trúng thầu các hợp đồng vệ tinh trị giá 6,5 tỉ USD từ Lực lượng Không gian Mỹ. Trong đó, 4,16 tỉ USD được dành cho việc xây dựng mạng lưới vệ tinh theo dõi mục tiêu di chuyển trên không, và 2,29 tỉ USD để phát triển các vệ tinh liên lạc có thể truyền dữ liệu gần thời gian thực đến các cảm biến cảnh báo, theo dõi tên lửa và các tên lửa đánh chặn.

Reuters dẫn lời ông Eric Zarybnisky, quan chức phụ trách mua sắm của Lực lượng Không gian Mỹ, cho biết gói thầu mới được trao cho SpaceX đã được hoàn tất trong quy trình mua sắm nhanh chưa từng có, chốt được hợp đồng trong vòng 2 tháng.

Suốt nhiều năm qua, cơ quan trên của Mỹ luôn nỗ lực đẩy nhanh tiến độ mua sắm tàu vũ trụ và dịch vụ phóng tên lửa từ lĩnh vực tư nhân.

SpaceX tiếp tục duy trì khoảng cách dẫn đầu đáng kể so với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh giành hợp đồng từ Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, vài năm gần đây, một số nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại trước việc Bộ Quốc phòng đang phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp duy nhất, trong trường hợp là SpaceX.