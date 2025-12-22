Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

FAA tố SpaceX không báo cáo vụ nổ Starship, đe dọa an toàn hàng không

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/12/2025 09:10 GMT+7

Vụ nổ tên lửa Starship của SpaceX trong một chuyến bay thử nghiệm hồi đầu năm nay đã đặt ít nhất 3 máy bay chở khách vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết sự cố có thể tạo ra "nguy cơ an toàn cực kỳ nghiêm trọng" đối với hàng không dân dụng, đồng thời cáo buộc SpaceX không thông báo kịp thời cho cơ quan quản lý sau vụ nổ. Các nhân viên kiểm soát không lưu chỉ biết về mối nguy này thông qua phản ánh từ các phi công đang điều khiển máy bay trong khu vực, theo tờ Daily Mirror.

FAA tố SpaceX không báo cáo vụ nổ Starship, đe dọa an toàn hàng không- Ảnh 1.

Các mảnh vỡ từ tên lửa Starship của của SpaceX rơi từ trên trời xuống sau vụ thử nghiệm thất bại tại bang Texas (Mỹ) ngày 16.1.2025

ẢNH: REUTERS

Chuyến bay thử nghiệm thứ 7 của Starship - phương tiện mà tỉ phú Elon Musk kỳ vọng sẽ đưa con người lên sao Hỏa - đã không thành công khi phát nổ dữ dội không lâu sau khi cất cánh từ bang Texas (Mỹ). Mảnh vỡ từ vụ nổ văng ra giữa một hành lang hàng không đông đúc, gây hoảng loạn cho nhiều chuyến bay thương mại.

Theo các tài liệu điều tra, 3 chuyến bay chở tổng cộng khoảng 450 hành khách đã rơi vào tình trạng nguy hiểm trong đêm xảy ra sự cố. Một máy bay buộc phải phát tín hiệu "Mayday" để xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay San Juan (Puerto Rico).

Một trong những mối lo ngại lớn nhất là nguy cơ va chạm với mảnh vỡ lơ lửng trên không trung khu vực biển Caribbean trong vòng gần một giờ sau vụ nổ. Các chuyên gia hàng không cảnh báo ngay cả những mảnh vỡ nhỏ cũng có thể gây hư hại nghiêm trọng cho động cơ hoặc thân máy bay - hiện tượng này được gọi là hư hỏng do vật thể lạ (FOD).

FAA dẫn lại thảm họa Concorde năm 2000 như một minh chứng cho mức độ nguy hiểm của FOD, khi một mảnh kim loại nhỏ đã dẫn đến tai nạn khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Mảnh vụn bùng cháy như "mưa sao băng" sau khi tên lửa Starship nổ trên bầu trời Bahamas

Trong sự cố Starship hồi tháng 1, có 2 máy bay khác cũng suýt va chạm với nhau và chỉ được ngăn chặn kịp thời nhờ sự can thiệp của kiểm soát không lưu.

Sau vụ thử nghiệm thất bại, SpaceX xác nhận Starship đã gặp hiện tượng "tự tháo rời nhanh ngoài kế hoạch" trong giai đoạn đốt nhiên liệu khi bay lên, song không đề cập đến tác động đối với hoạt động hàng không. Thay vào đó, công ty nhấn mạnh rằng dữ liệu thu được từ sự cố sẽ giúp cải thiện độ tin cậy của hệ thống trong tương lai.

Trong báo cáo sau đó, FAA kết luận vụ nổ tiềm ẩn rủi ro an toàn ở mức đặc biệt nghiêm trọng và chỉ trích SpaceX không thực hiện nghĩa vụ thông báo đầy đủ. Cơ quan này đã mở cuộc rà soát các biện pháp xử lý mảnh vỡ từ các vụ nổ tên lửa, đặc biệt sau khi một phương tiện thử nghiệm khác của SpaceX tiếp tục phát nổ vào tháng 3.

FAA cho biết họ đã triển khai các khuyến nghị an toàn cần thiết và khẳng định sẽ "không ngần ngại hành động" nếu phát sinh thêm rủi ro đối với hàng không dân dụng.

Khám phá thêm chủ đề

