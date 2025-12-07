Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vệ tinh SpaceX đang đe dọa Hubble và nhiều kính thiên văn khác

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
07/12/2025 18:36 GMT+7

Các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo SpaceX và những công ty vệ tinh tư nhân khác đang ngày càng gây cản trở cho hoạt động của các đài thiên văn, gồm kính Hubble.

Vệ tinh SpaceX đang đe dọa Hubble và nhiều kính thiên văn khác- Ảnh 1.

Hình ảnh mô phỏng tình trạng ô nhiễm ánh sáng do các vệ tinh như Starlink của SpaceX trong những năm tới

ảnh: nature

Những năm gần đây, nhiều bài viết đã đề cập đến tình trạng hàng loạt vệ tinh phát internet Starlink của SpaceX đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên quỹ đạo thấp của trái đất.

Sự tồn tại của các "đàn vệ tinh" như thế này có thể gây nhiễu thiết bị quan sát thiên văn, thông qua cả tín hiệu vô tuyến lẫn ô nhiễm ánh sáng.

Khi số lượng vệ tinh tiếp tục tăng lên, mức độ gây nhiễu theo đó gia tăng.

Giờ đây, báo cáo mới do các nhà nghiên cứu NASA thực hiện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ ảnh hưởng của SpaceX và những hãng vệ tinh tư nhân khác cho các thiết bị thiên văn. Mức độ ảnh hưởng đang ngày càng nghiêm trọng hơn và thậm chí kính thiên văn Hubble trên không gian cũng trở thành "nạn nhân", theo trang Futurism hôm 6.12.

Cuộc nghiên cứu do nhà vật lý thiên văn người Tây Ban Nha Alejandro Serrano Borlaff đang công tác tại NASA dẫn đầu. Chuyên gia Borlaff kết luận nếu các dự án phóng vệ tinh được hoàn tất theo dự kiến vào thập niên kế tiếp, cứ 3 bức ảnh do kính Hubble chụp thì sẽ có một bức bị ô nhiễm ánh sáng từ vệ tinh.

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ đã phê chuẩn yêu cầu của SpaceX phóng 12.000 vệ tinh lên quỹ đạo thấp, và thêm 30.000 vệ tinh sẽ được đưa lên không gian trong vài năm tới.

Tổng cộng, các nhà nghiên cứu dự báo trong thập niên kế tiếp có thể lên đến nửa triệu vệ tinh mới gia nhập các đàn vệ tinh hiện tại.

"Đây là cuộc nghiên cứu khoa học đầu tiên với mục tiêu thẩm định mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm ánh sáng đối với các kính viễn vọng không gian", theo chuyên gia Borlaff.

Hubble không phải là kính viễn vọng duy nhất bị ảnh hưởng. Theo ông Borlaff và nhóm nghiên cứu, các vệt sáng có thể xuất hiện trong 96% số hình ảnh đến từ ARRAKIHS, kính viễn vọng dự kiến được Cơ quan Không gian châu Âu phóng vào những năm 2030.

Còn SPHEREx, kính vừa được NASA phóng lên không gian, có thể chứng kiến đến 99% số hình ảnh chụp vũ trụ bị ô nhiễm ánh sáng.

Khám phá thêm chủ đề

