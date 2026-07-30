Mỹ ký hợp đồng mua 58,6 tỉ USD tên lửa Patriot

Hệ thống Patriot có thể phát hiện, theo dõi và đánh chặn tên lửa hành trình, tên lửa tầm ngắn lẫn tên lửa đạn đạo chiến lược ảnh: lục quân mỹ

Thời gian qua, Mỹ đã cung cấp nhiều vũ khí cho các đồng minh, và về phần mình cũng sử dụng nhiều loại đạn dược trong các chiến dịch quân sự tại Iran. Điều này làm dấy lên những lo ngại về mức độ tồn kho của những hệ thống phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng năng lực tác chiến của quân đội Mỹ.



Về hợp đồng mua thêm tên lửa Patriot từ Lockheed Martin, Lục quân Mỹ cho hay đây là bước chuyển đổi từ thỏa thuận kéo dài một năm trị giá 4,7 tỉ USD được ký hồi tháng 4 sang hợp đồng kéo dài 7 năm, theo đó thiết lập kế hoạch mua sắm nhiều năm đối với tên lửa đánh chặn Patriot cho giai đoạn tài khóa 2026 – 2032, theo Reuters hôm 30.7.

Các nhà đàm phán của Lầu Năm Góc đang tạo áp lực buộc phía nhà thầu quốc phòng phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Những thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi đầu năm hiện là trọng tâm trong nỗ lực mở rộng năng lực chế tạo tên lửa.

Lãnh đạo các doanh nghiệp quốc phòng hoan nghênh các thỏa thuận thúc đẩy sản xuất, nhưng nói rằng Quốc hội Mỹ cần phải phê duyệt ngân sách chuẩn chi trước khi các công ty có thể mạnh tay đầu tư vào linh kiện và mở rộng năng lực sản xuất.

Lockheed Martin cho hay nguồn vốn từ hợp đồng sẽ giúp công ty tăng công suất sản xuất tên lửa PAC-3 MSE lên gấp 3 vào cuối năm 2030, và tăng khoảng 50% lực lượng lao động tại nhà máy ở Camden (bang Arkansas), từ khoảng 1.200 lên 1.850 nhân viên.

Doanh nghiệp này cũng cho biết đến năm 2030 sẽ đầu tư 8 - 9 tỉ USD để hiện đại hóa hơn 20 cơ sở trên khắp nước Mỹ, bao gồm những trung tâm sản xuất đạn dược mới tại bang Alabama và Arkansas.

PAC-3 MSE là vũ khí đánh chặn dùng để đối phó tên lửa đạn đạo, hành trình và máy bay.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở Washington D.C) trong tuần ước tính quân đội Mỹ còn không đến 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và chưa đến 250 tên lửa đánh chặn THAAD. Mỹ đã mạnh tay sử dụng hai hệ thống phòng không chủ lực này trong các hoạt động quân sự gần đây tại Trung Đông.