Lầu Năm Góc tổn thất bao nhiêu trong xung đột với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hôm 22.7 tham dự lễ hồi hương binh sĩ tử trận ở Jordan liên quan cuộc xung đột với Iran ảnh: reuters

CNN hôm 26.7 dẫn cập nhật mới nhất trên Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc cho thấy số binh sĩ Mỹ bị thương trong cuộc xung đột với Iran đã tăng thêm 140 người so với trước đó.

Dữ liệu mới cho thấy tính từ ngày 28.2 đến cuối tuần qua, DCAS ghi nhận 18 binh sĩ tử trận. Còn số người bị thương tăng từ 482 lên 624.

DCAS cũng mở thêm một mục cập nhật mới với tên gọi "Các chiến dịch nước ngoài" để thống kê số quân nhân tử trận và bị thương từ ngày 7.7. Lầu Năm Góc không nêu rõ phạm vi áp dụng mục mới cho chiến dịch nào, cũng như không đưa ra giải thích về phạm vi thống kê.

Số liệu trên được cập nhật sau khi truyền thông và các nghị sĩ Mỹ lên tiếng chỉ trích Lầu Năm Góc về việc số liệu thương vong trên hệ thống DCAS bất ngờ giảm vào giữa tuần trước, dù các cuộc tấn công của Iran vẫn tiếp diễn.

Tổng cộng có đến 12 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phải giải trình cho sự thay đổi bất thường trong số liệu thương vong.

Theo CNN, đến sáng nay Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu thông tin.

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Bên cạnh đó, chi phí ngày càng leo thang của chiến dịch Mỹ tại Iran cũng đang bắt đầu gây ảnh hưởng cho năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ.

Phía lãnh đạo Lầu Năm Góc cảnh báo trong thời gian tới nhiều hoạt động huấn luyện sẽ phải cắt giảm nếu Quốc hội Mỹ không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung trị giá gần 70 tỉ USD.

Trong cuộc điều trần tại Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth cho biết chi phí chiến sự hiện đã lên đến 37,5 tỉ USD, theo Reuters. Dù cao hơn nhiều so với các ước tính trước đây, giới phân tích cho rằng con số trên vẫn chưa phản ánh đầy đủ chi phí trên thực tế.

Tàu chiến Mỹ khai hỏa tên lửa vào các mục tiêu ở Iran hôm 18.7 ảnh: centcom

Al Jazeera dẫn các ước tính độc lập đưa ra con số khoảng 1 tỉ USD cho mỗi ngày Mỹ tiếp tục cuộc xung đột với Iran, nâng tổng kinh phí lên hơn 100 tỉ USD vào giữa tháng 7.

Riêng việc sử dụng các tên lửa đánh chặn của hệ thống phòng thủ THAAD được ước tính đã tiêu tốn hơn 4,5 tỉ USD.

Theo Al Jazeera, số lượng dự trữ của ít nhất 4 loại đạn dược chủ lực của quân đội Mỹ, lần lượt là tên lửa Patriot, tên lửa THAAD, tên lửa Standard Missile-3 (SM-3) và tên lửa tấn công chính xác PrSM, đã giảm xuống còn 50% hoặc thấp hơn so với thời điểm trước khi Mỹ và Israel phối hợp tấn công Iran hôm 28.2.

Các tính toán hiện nay cũng chưa bao gồm chi phí khôi phục cơ sở hạ tầng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Iran.