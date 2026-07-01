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Thế giới

Nếu Mỹ vô địch World Cup, NASA sẽ đưa quả bóng lên mặt trăng

Khánh An
Khánh An
Tại buổi công bố chi tiết kế hoạch về việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng, lãnh đạo NASA cam kết đưa một quả bóng lên mặt trăng nếu đội tuyển Mỹ vô địch World Cup 2026.
Nếu Mỹ vô địch World Cup, NASA sẽ đưa quả bóng lên mặt trăng- Ảnh 1.

Ông Isaacman phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở NASA ở Washington D.C

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 1.7 dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) khích lệ các cầu thủ đội tuyển Mỹ tham dự World Cup 2026, hứa sẽ đưa một quả bóng lên mặt trăng nếu họ giành chức vô địch.

"Đó là thử thách nhé! Vậy nên, đội tuyển Mỹ, hãy hoàn thành nhiệm vụ", ông Isaacman phát biểu tại buổi công bố chi tiết kế hoạch của NASA về việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng.

NASA đã gửi một quả bóng chính thức của FIFA lên Trạm Không gian quốc tế (ISS) khi Mỹ đồng đăng cai giải đấu năm 2026 cùng với Mexico và Canada. Giờ đây, ông Isaacman tuyên bố sẽ gửi một quả bóng đá đi xa hơn nữa, nếu đội tuyển Mỹ giành chiến thắng.

Ông lưu ý rằng vào năm 1971, phi hành gia Alan Shepard nổi tiếng đã thực hiện vài cú đánh golf trên mặt trăng, sau khi mang theo một cây gậy và vài quả bóng. "Chúng ta sẽ còn vượt cả ông Alan Shepard. Chúng ta sẽ mang quả bóng đá lên đó. Vì vậy, đây là một chút động lực cho Mỹ trong giải này", ông Isaacman phát biểu.

Nếu thực sự được đưa lên mặt trăng, quả bóng sẽ được vận chuyển trên một khoang chứa các thiết bị khoa học, một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm xây dựng căn cứ trên mặt trăng trong những năm tới.

Tại buổi công bố, ông Isaacman cho biết NASA sẽ tiến hành các sứ mệnh không người lái nhằm hỗ trợ việc xây dựng căn cứ trên mặt trăng.

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Theo đó, 3 công ty của Mỹ đã được trao hợp đồng thực hiện các sứ mệnh vận chuyển hàng hóa lên mặt trăng, trong đó có các thiết bị khoa học. NASA sẽ chi gần 600 triệu USD cho các dự án bổ sung, ngoài những dự án đã được công bố vào tháng 5.

Các dự án bổ sung nằm trong kế hoạch sử dụng các phương tiện rô bốt để xây dựng cơ sở hạ tầng mà các nhà thám hiểm mặt trăng trong tương lai có thể sử dụng.

Sau nhiều năm nỗ lực xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo mặt trăng mang tên Gateway, NASA đã điều chỉnh lại kế hoạch vào tháng 3, cho biết trọng tâm hiện tại của họ là xây dựng một căn cứ cho các hoạt động trên bề mặt mặt trăng. NASA cam kết chi 20 tỉ USD cho kế hoạch này.

Căn cứ dự kiến được xây dựng tại một địa điểm gần cực nam mặt trăng, một khu vực chiến lược do sự hiện diện của băng trong đất. Trước đó, NASA từng cho biết việc xây dựng có thể bắt đầu vào năm 2029.

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