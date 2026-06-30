Mỹ hạ hàng trăm UAV gần các trận đấu World Cup 2026

Lực lượng an ninh hạ một máy bay không người lái tại Sân vận động Los Angeles hôm 15.6 ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 30.6 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng phụ trách World Cup Andrew Giuliani cho hay sau khi bước vào giai đoạn giữa mùa giải, hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) đã được phát hiện gần các sân vận động, trong đó có khoảng 300 đã bị vô hiệu hóa.

"Đã có 1.139 trường hợp phát hiện UAV tại World Cup và các địa điểm liên quan đến World Cup, với hơn 300 biện pháp ngăn chặn được thực hiện", ông Giuliani phát biểu tại Trung tâm Hợp tác Cảnh sát quốc tế (IPCC) do FBI tổ chức gần Washington.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đã "thu giữ hơn 500 UAV để làm bằng chứng trong các cuộc điều tra của FBI", theo lời Doug Olson, đặc vụ FBI phụ trách điều phối các hoạt động liên quan đến World Cup 2026.

Mỹ đã coi các hoạt động chống UAV là trọng tâm trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho giải đấu 48 đội mà nước này đồng tổ chức với Mexico và Canada, với chi phí hàng trăm triệu USD cho nỗ lực này.

Chính quyền địa phương đã tăng cường năng lực gây nhiễu và chặn các thiết bị này. Hàng chục sĩ quan cảnh sát địa phương phục vụ tại 11 thành phố đăng cai của Mỹ đã được đào tạo chuyên sâu tại một trung tâm huấn luyện của FBI.

Vào giữa tháng 6, FBI cho biết họ đã ngăn chặn một vụ tấn công được lên kế hoạch nhằm vào đêm thi đấu võ thuật tổng hợp được tổ chức tại Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump.

Âm mưu này dường như liên quan đến việc phóng UAV mang theo chất nổ vào khu vực xung quanh.

Theo một báo cáo của Quốc hội Pháp, trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, chính quyền nước này đã phát hiện hơn 350 vụ xâm nhập bằng UAV, dẫn đến 81 vụ bắt giữ.