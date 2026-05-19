'Bóng ma' bạo lực tại Mexico trước thềm World Cup

Hàng loạt vụ tấn công

Đại diện Cơ quan Công an bang Puebla (Mexico) ngày 17.5 thông báo 10 người thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang tại thị trấn Tehuitzingo (bang Puebla) ở nước này vào rạng sáng cùng ngày. Toàn bộ nạn nhân tử vong do trúng đạn và đa số là người cùng gia đình. Động cơ và nghi phạm chưa được xác định, nhưng công tố viên Idamis Pastor tại Puebla cho hay đang điều tra theo giả định đây là mâu thuẫn gia đình, theo AFP.

Đây là vụ án mới nhất trong chuỗi những đợt bạo lực diễn ra tại Mexico trước thềm World Cup 2026. Mexico cùng Mỹ và Canada là đồng chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kỳ này, trong đó các trận đấu do Mexico tổ chức sẽ diễn ra tại TP.Mexico, Guadalajara và Monterrey. Cả 3 nơi này đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực, đặc biệt là Guadalajara, thủ phủ của bang Jalisco.

Vệ binh Quốc gia Mexico bên ngoài sân vận động BBVA tại bang Nuevo Leon trước trận tranh vé vớt World Cup giữa Iraq và Bolivia hồi tháng 3 ẢNH: AFP

Hồi tháng 2, thủ lĩnh Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh El Mencho, của nhóm tội phạm khét tiếng Jalisco Thế hệ mới (CJNG) bị quân đội tiêu diệt trong một chiến dịch quan trọng. Cái chết của trùm ma túy bị chính quyền truy nã gắt gao nhất này đã dẫn đến những vụ trả đũa của CJNG nhắm vào lực lượng an ninh.

Theo AP, khu vực miền trung Mexico gần đây ghi nhận số vụ bạo lực gia tăng giữa các băng nhóm tranh giành địa bàn, buộc gần 1.000 gia đình phải rời bỏ nhà cửa. Tại bang Guerrero, nhóm Los Ardillos bị cáo buộc đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ tự chế cùng những vũ khí mạnh khác để tấn công các cộng đồng bản địa.

Trong khi đó, các nhà hoạt động và gia đình của những người mất tích do bạo lực ma túy tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn đòi công lý cho người thân. Theo Reuters, hơn 130.000 người đã mất tích tại Mexico, trong đó con số tăng mạnh sau năm 2006, khi nước này khởi động cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy.

Tờ Los Angeles Times ngày 17.5 đưa tin hàng trăm thi thể đã được tìm thấy trong những ngôi mộ bí mật do CJNG đào tại TP.Guadalajara. Nhiều địa điểm được phát hiện trên con đường chính dẫn đến sân vận động Akron, nơi các trận đấu sẽ diễn ra.

Cảnh sát Mexico trang bị súng chống máy bay không người lái bên ngoài sân vận động Akron, bang Jalisco trước trận tranh vé vớt World Cup giữa CHDC Congo và Jamaica hồi tháng 3 ẢNH: AFP

Tăng cường an ninh

Các vụ đụng độ của những băng nhóm lớn và những vụ mất tích đã làm dấy lên lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã công khai trấn an người hâm mộ rằng sự an toàn của du khách sẽ được đảm bảo và các trận đấu sẽ diễn ra an toàn và thành công.

Hồi tháng 3, chính quyền Mexico khởi động Kế hoạch Kukulkan, chiến dịch an ninh quốc gia mang tên vị thần của người Maya cổ đại nhằm bảo vệ các thành phố đăng cai World Cup. Gần 100.000 nhân viên an ninh, trong đó có 20.000 binh sĩ, 55.000 cảnh sát và lực lượng tư nhân sẽ tham gia bảo vệ 3 thành phố đăng cai, các sân bay, khách sạn và địa điểm tập luyện của các đội tuyển.

Theo Đài NHK, các thiết bị gây nhiễu chống UAV, camera giám sát được tăng cường trí tuệ nhân tạo và chó nghiệp vụ phát hiện chất nổ đang được tích hợp vào các khu vực an ninh sân vận động và sân bay. Chính quyền Mexico ước tính nước này sẽ đón tiếp khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế trong kỳ World Cup năm nay.