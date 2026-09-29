Mỹ - Iran tranh cãi về vụ tàu lặn ở eo biển Hormuz

Cụ thể, Hải quân IRGC thông báo thu giữ 1 tàu lặn nói trên loại Remus 600 trong một chiến dịch phức tạp với sự phối hợp của năng lực trinh sát tình báo và tác chiến điện tử của Iran. Kênh truyền hình vệ tinh Al Mayadeen dẫn thông tin từ IRGC cho biết tàu lặn trên hoạt động dựa trên hệ thống dẫn đường tự động, cho phép con tàu thực hiện phần lớn nhiệm vụ mà không cần duy trì liên lạc với người điều khiển.

Theo trang Naval Technology, Remus 600 được trang bị nhiều hệ thống, bao gồm sonar quét sườn, các cảm biến môi trường và thiết bị ghi dữ liệu. Con tàu được thiết kế để hoạt động ở độ sâu tối đa 600 m. So với các tàu lặn cỡ lớn hoạt động trên đại dương, Remus 600 có trọng lượng tương đối nhẹ và linh hoạt hơn.

Iran nói bắt thêm tàu lặn không người lái của Mỹ, cảnh báo 'cuộc chiến tận thế'

Phía Iran cũng công bố những hình ảnh được cho của tàu lặn này. Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết các chuyên gia hải quân đang tìm cách trích xuất dữ liệu của tàu lặn. IRGC đánh giá phương tiện này có giá trị tình báo đáng kể vì những dữ liệu thu được có thể giúp lực lượng Iran nắm thông tin về những chiến dịch dưới nước của Mỹ cũng như các sứ mệnh được triển khai tại khu vực.

IRGC công bố hình ảnh tàu lặn được cho của Mỹ bị thu giữ ngày 27.9 Ảnh: IRGC

Tuyên bố trên X, chuẩn tướng Hossein Mohebbi, Phát ngôn viên IRGC, tuyên bố chiến dịch ngày 27.9 cũng đánh dấu lần thứ 2 trong cùng 1 tháng Hải quân IRGC thu giữ tàu lặn không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.

Trước thông tin trên từ lực lượng Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của đối phương. Trong thông báo gửi cho Đài Al Jazeera, đại úy Tim Hawkins, Phát ngôn viên CENTCOM, khẳng định Mỹ vẫn đang kiểm soát toàn bộ các phương tiện không người lái của lực lượng, đồng thời cho rằng tuyên bố của IRGC cho thấy quân đội Iran đang trong tình trạng "tuyệt vọng".