Lãnh đạo Yemen phát động chiến dịch quân sự mới chống Houthi

Lãnh đạo chính phủ Yemen (được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn) thông báo đã bắt đầu một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi vào ngày 4.10, với mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này.

Nhà báo hãng tin Reuters Timour Azhari nhận định: "Việc lực lượng Houthi tiến quân tại khu vực Bab el-Mandeb được xem là điều không thể chấp nhận để tiếp diễn. Do đó, lực lượng Yemen trên thực địa cùng các bên hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út muốn giành lại khu vực này. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay còn rộng hơn thế".

"Vấn đề còn nằm ở việc đẩy lùi lực lượng Houthi trên diện rộng hơn, bởi Houthi liên tục tập kích gần như mỗi ngày vào Ả Rập Xê Út, nhắm vào các cơ sở dầu khí và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đối với phía Ả Rập Xê Út, điều này là không thể chấp nhận được, vì vậy họ muốn tìm cách đẩy lùi lực lượng Houthi. Tất nhiên, vì đây là một chiến dịch quân sự nên mọi thông tin đều được giữ kín. Chúng tôi chưa có thông tin chi tiết cụ thể, nhưng hiện có một số phương án đang được cân nhắc", ông Azhari nói.

Các tay súng Houthi bên cạnh một chiếc xe bị thu giữ sau vụ tấn công nhắm vào lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tại khu vực tỉnh Al-Jawf, Yemen ẢNH: REUTERS

Chi tiết cụ thể về chiến dịch quân sự này là gì?

Ông Timour Azhari cho biết: "Vấn đề là tôi đang nghe thấy hai luồng thông tin khác nhau. Thứ nhất – và cũng là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất – là một cuộc tấn công đa diện trên nhiều mặt trận tại Yemen (từ phía bắc, phía đông và phía nam) nhằm làm lực lượng Houthi mất thế chủ động và ngăn họ tập trung quân lực vào một mặt trận duy nhất. Một phương án khác mà một số bên đang ủng hộ là một chiến dịch hạn chế hơn nhằm tái chiếm eo biển Bab el-Mandeb".

Các quan chức trong khu vực và phương Tây trước đó tiết lộ rằng Ả Rập Xê Út cùng đồng minh tại Yemen đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công vào lực lượng Houthi. Trong đó, phía Ả Rập Xê Út sẽ dẫn đầu các hoạt động tác chiến trên không, còn lực lượng Yemen sẽ tham gia chiến đấu trên bộ.

The ông Azhari, "tình hình thực địa hiện nay không mấy khả quan đối với các lực lượng Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn".

"Ngay lúc này, lực lượng Houthi đang tiến quân bao vây thành phố Taiz – một địa điểm mang tính chiến lược với các cao điểm nhìn ra eo biển Bab el-Mandeb", ông nói thêm.

Ông Timour Azhari cho biết: "Ả Rập Xê Út đã sa lầy vào cuộc xung đột này hơn 12 năm qua. Họ tham chiến nhằm chống lại Houthi – một nhóm được Iran hậu thuẫn và thực tế là thế lực này ngày càng lớn mạnh kể từ đó. Do vậy, nếu Ả Rập Xê Út triển khai thêm một chiến dịch nữa tại Yemen, người ta sẽ đặt câu hỏi về khả năng thành công của họ khi nhìn lại những gì đã diễn ra trong quá khứ. Ngoài ra, đây cũng đang là một mặt trận quan trọng trong cuộc đối đầu rộng lớn hơn với Iran; vì thế, bất kỳ sự leo thang nào tại Yemen cũng có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên toàn khu vực."

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa các bên vào năm 2022 về cơ bản đã được duy trì cho đến năm nay, khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng dầu khí của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh xung đột lan rộng từ cuộc chiến liên quan Iran.