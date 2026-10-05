Trực thăng quân sự chở 32 người rơi ở Nigeria

Bộ trưởng Keyamo cho biết thêm chiếc trực thăng quân sự rơi gần căn cứ hải quân ở thị trấn Igbokoda thuộc bang Ondo, theo Reuters. Mảnh vỡ trực thăng sau đó đã được tìm thấy và công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai.

Hiện chưa có thông tin xác nhận ngay về thương vong trong vụ trực thăng rơi.

Một chiếc trực thăng quân sự của Nigeria bay tuần tra trên bầu trời thành phố Jos, thủ phủ bang Plateau vào ngày 19.4.2011 Ảnh: AFP

Chiếc trực thăng đang thực hiện "nhiệm vụ thường lệ" từ thành phố Benin ở miền nam Nigeria đến trung tâm kinh tế Lagos thì bị rơi tại Igbokoda, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Không quân Nigeria Ehimen Ejodame.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm người tụ tập gần bờ sông trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm khu vực này bằng thuyền.

Trước đó, vào ngày 29.8, một máy bay quân sự đâm vào một ngôi nhà ở miền bắc Nigeria, khiến toàn bộ 7 người trên máy bay tử vong. Thông tin này đã được lực lượng không quân và các quan chức quản lý thảm họa Nigeria xác nhận, theo AFP.

Nigeria - quốc gia đông dân nhất châu Phi với hơn 170 triệu dân - đã chứng kiến hàng loạt thảm họa hàng không chết người (bao gồm cả máy bay dân sự và quân sự). Các tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong những năm gần đây.

Theo trang web Aviation Safety Network, tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Nigeria xảy ra vào năm 1973, khi 176 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Boeing 707 của Hãng hàng không Nigeria Airways trên hành trình từ Jeddah đến Kano.