Máy bay quân sự Nga rơi ở Crimea, 29 người chết

"Vào khoảng 18 giờ ngày 31.3 (giờ Moscow) liên lạc với máy bay vận tải quân sự An-26 đã bị mất khi chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay theo lịch trình trên bán đảo Crimea. Không có báo cáo nào về việc máy bay bị va chạm", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

"Đội tìm kiếm và cứu hộ đã xác định được vị trí máy bay An-26 rơi. Theo báo cáo từ hiện trường, 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách trên máy bay đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Các bản tin không nêu rõ có bao nhiêu người trên chiếc An-26, nhưng cũng không đề cập trường hợp nào sống sót, theo Reuters. Loại máy bay này có thể chở tới 40 người hoặc 5,5 tấn hàng hóa.

"Chiếc máy bay An-26, vốn bị mất liên lạc trước đó, đã đâm vào vách đá, theo thông tin từ hiện trường vụ tai nạn", TASS đưa tin.

Hãng thông tấn RIA dẫn kết quả đánh giá ban đầu cho thấy vấn đề kỹ thuật được cho là nguyên nhân gây ra vụ máy bay rơi. Một ủy ban của Bộ Quốc phòng Nga đang làm việc tại hiện trường.

Vụ rơi máy bay An-26 xảy ra trong lúc cuộc xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra. Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về vụ rơi máy bay nói trên. Trước đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) đã phá hủy hai chiếc An-26 của Nga trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea hồi tháng 9.2025, trong nỗ lực liên tục nhằm phá hủy những tài sản có giá trị cao của Nga trên bán đảo này, theo trang tin The Kyiv Independent.