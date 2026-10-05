Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz

Ông Qalibaf cho biết phía Mỹ gần đây đã đưa ra những đề xuất thông qua bên trung gian. "Tuy nhiên, họ phải hiểu rằng thời kỳ kéo dài tiến trình và áp đặt những yêu sách đơn phương đã chấm dứt", theo Chủ tịch Quốc hội Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định kế hoạch do phía Tehran đưa ra nhằm giải quyết xung đột có thể cho phép mở cửa lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đồng ý. Theo ông Araqchi, Iran đã giải thích rõ ràng những điều kiện cần thỏa mãn để mở lại eo biển, và Tehran hy vọng Washington sẽ chọn giải pháp ngoại giao. Trong trường hợp Mỹ một lần nữa nối lại hành động quân sự, Iran sẵn sàng viện dẫn mọi biện pháp cần thiết để tự vệ.

Các binh sĩ Iran tham gia đợt huấn luyện quân sự ở Tehran ngày 3.10 Ảnh: Reuters

Còn theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, eo biển Hormuz là "trọng tâm chính" trong nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Tuy nhiên, ưu tiên ngay từ đầu của Mỹ là chương trình hạt nhân của chính quyền Tehran. Ông Baghaei xác nhận vấn đề hạt nhân không nằm trong đề xuất gồm 7 điểm của Tehran, cũng như không được đưa ra trong các cuộc đàm phán bên lề Đại hội đồng LHQ hồi tháng trước.

Trong một diễn biến khác, rạng sáng qua, quân đội Yemen thông báo tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu "trọng yếu" của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa và thành trì của nhóm vũ trang này ở Saada. Còn Al Masirah TV của Houthi cho biết Ả Rập Xê Út đã mở một cuộc tấn công vào Sanaa. Phía Ả Rập Xê Út chưa xác nhận thông tin này.