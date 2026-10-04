Triều Tiên xác nhận thử tên lửa chiến lược tầm trung

Một tên lửa tầm trung được khai hỏa trong vụ thử nghiệm dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 3.10 ảnh: reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA sáng 4.10 đưa tin tên lửa được phóng từ miền đông Triều Tiên vào hôm 3.10 và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km trên vùng biển ngoài khơi bờ đông.

Theo KCNA, vụ thử nghiệm nhằm huấn luyện lực lượng điều khiển hệ thống vũ khí chiến lược bội siêu thanh (di chuyển gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên) và đánh giá mức độ tin cậy, hiệu quả và cơ động của năng lực răn đe của Triều Tiên.

Đây cũng là hành động mới nhất trong một loạt các vụ thử nghiệm vũ khí Triều Tiên trong năm nay và diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang theo sau vụ nổ mìn tại vùng phi quân sự liên Triều (DMZ) hồi tháng trước khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Bài báo của KCNA cung cấp thêm chi tiết về vụ thử tên lửa được tiến hành hôm 3.10 đã được em gái của ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong và một quan chức cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên đề cập trước đó.

Bà Kim Yo-jong cho biết Hàn Quốc và Nhật Bản đã không theo dõi được hướng di chuyển của tên lửa. Theo bà, điều này do chế độ hành trình dạng sóng lượn đặc biệt của vũ khí Triều Tiên đã bộc lộ những hạn chế trong năng lực theo dõi của các láng giềng.

Quân đội Hàn Quốc hôm 3.10 thông báo đã phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo do Triều Tiên thực hiện và đánh giá tên lửa đã bay qua quãng đường hơn 700 km hướng ra vùng biển ngoài khơi bờ đông nước này.

Theo Hãng thông tấn KCNA, ông Kim Jong-un nhấn mạnh Bình Nhưỡng phải tiếp tục những nỗ lực để buộc các đối thủ phải nhận ra được "mức độ tin cậy và sự hủy diệt" của các vũ khí tấn công chiến lược mà Triều Tiên đang sở hữu. Nhà lãnh đạo cũng tái xác nhận việc phát triển năng lực răn đe hạt nhân tiếp tục đóng vai trò trọng yếu cho an ninh quốc gia của nước này.

Trước đó, bà Kim Yo-jong hôm 2.10 đưa ra tuyên bố gay gắt bác bỏ yêu cầu xin lỗi của Seoul về vụ nổ mìn ở DMZ khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên đã cài mìn và yêu cầu đối phương xin lỗi. Bà Kim Yo-jong gọi cáo buộc này là "vô căn cứ" và khẳng định Triều Tiên không tự ý chôn mìn nhằm vào binh sĩ Hàn Quốc.