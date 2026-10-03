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    Thế giới

    Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay hơn 700 km ra biển

    Khánh An
    Khánh An

    Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển, trong bối cảnh tranh cãi giữa nước này và Hàn Quốc về vụ các binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn tại khu vực giới tuyến liên Triều.

    Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay hơn 700 km ra biển - Ảnh 1.

    Thông tin về Triều Tiên phóng tên lửa được phát tại ga Seoul ở Hàn Quốc sáng 3.10

    ẢNH: AP

    Hãng Reuters ngày 3.10 dẫn thông tin từ phía Hàn Quốc và Nhật Bản cho hay CHDCND Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này.

    Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa đã được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 6 giờ 30 (giờ địa phương) và tên lửa bay hơn 700 km.

    Trong một thông cáo dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nhật, Lực lượng Phòng vệ biển nước này cho biết vật thể nói trên có thể là tên lửa đạn đạo và dường như đã rơi xuống bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền cần thực hiện biện pháp phòng ngừa.

    Theo Đài NHK, đây là thông báo đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nhật kể từ ngày 20.9 về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Hãng Kyodo đưa tin phía Nhật đã phản đối Triều Tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo này.

    Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã tăng cường giám sát các vụ thử tên lửa có thể xảy ra tiếp theo và sẽ chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ và Nhật.

    Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo rằng Hội đồng An ninh quốc gia nước này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình sau vụ phóng tên lửa.

    Cuộc phóng diễn ra một ngày sau khi bà Kim Yo-jong, quan chức Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, bác bỏ yêu cầu xin lỗi từ phía Hàn Quốc liên quan đến vụ việc binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng do mìn tại Khu phi quân sự liên Triều, theo Reuters.

    Hàn Quốc trong tuần này cho biết mìn của Triều Tiên đã gây ra vụ nổ khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ trinh sát bên trong khu vực giới tuyến rộng 4 km.

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