Cựu sếp tình báo Đức bị bắt vì nghi vấn phản quốc

Thông tin được Văn phòng Công tố viên liên bang Đức công bố ngày 6.10, theo Đài Deutsche Welle. Ông August Hanning (80 tuổi) từng là Giám đốc BND từ tháng 12.1998 đến tháng 11.2005. Sau đó, ông chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ liên bang cho đến tháng 11.2009.



Ông August Hanning, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài Đức (BND) ẢNH: AP

Theo thông báo, ông Hanning đối diện với các cáo buộc gián điệp, tiết lộ bí mật nhà nước, âm mưu phản quốc và làm đặc vụ tình báo. Văn phòng công tố không nói ông Hanning bị nghi làm việc cho tổ chức tình báo nước ngoài nào.

Một cựu nhân viên cấp cao khác của BND cũng bị bắt vì nghi cung cấp nhiều tài liệu mật cho ông Hanning để lấy tiền. Hành động diễn ra sau khi ông Hanning thôi chức lãnh đạo tình báo.

Theo truyền thông Đức, ông Hanning bị bắt tại nhà riêng ở Nordwalde, gần thành phố miền tây Munster vào rạng sáng 6.10. Người bị nghi đồng lõa được xác định là Mandred D., đã bị giam tại bang Bavaria. Người này là chánh văn phòng của ông Hanning khi vị quan chức làm sếp BND. Sau đó, người này cũng làm việc dưới quyền ông Hanning tại Bộ Nội vụ đến năm 2009.

Các công tố viên cho biết ông D. bị nghi ngờ đã cung cấp khoảng 2.000 tài liệu trong nhiều năm, bao gồm cả tài liệu mật chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ trong BND và các cuộc họp giao ban tình báo cấp cao tại phủ thủ tướng. Theo các công tố viên, ông Hanning đã sử dụng thông tin mật do ông D. cung cấp để chuẩn bị một bản phân tích cho một sĩ quan của cơ quan tình báo nước ngoài và trong nhiều năm đã chia sẻ thông tin chính trị với một đại diện của cơ quan tình báo này.

Cảnh sát phía trước nhà của ông August Hanning tại Nordwalde (Đức) ngày 6.10 ẢNH: AP

Chủ tịch BND Martin Jaeger cho biết cơ quan này đã tiến hành các cuộc điều tra nội bộ sâu rộng ngay khi xuất hiện nghi ngờ, đồng thời nhấn mạnh rằng "không thể có sự thỏa hiệp nào về an ninh nội bộ", theo Reuters.

Giới nghị sĩ Đức đã tỏ ra vô cùng lo ngại về vụ việc và kêu gọi điều tra kỹ lưỡng, nhanh chóng, xử lý thích đáng. Cả hai nghi can dự kiến trình diện trước thẩm phán trong ngày 6 và 7.10.