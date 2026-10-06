Pháp phóng thử tên lửa đạn đạo mới nâng cấp từ tàu ngầm hạt nhân

Bộ Quốc phòng Pháp thông báo đây là lần đầu tiên Paris phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo AFP.

Tên lửa đạn đạo được phóng từ tàu ngầm của Pháp ngày 6.10 ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG PHÁP

Bộ Quốc phòng Pháp cho biết tên lửa không mang theo đầu đạn đã được phóng từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ở vùng biển ngoài khơi Brittany (miền tây Pháp) và rơi xuống "vùng Bắc Đại Tây Dương, cách xa mọi đường bờ biển hàng trăm km".

Tổng thống Macron đã trực tiếp chứng kiến vụ phóng từ tàu chiến đa nhiệm Auvergne và đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội X, ghi lại cảnh tên lửa bay vút lên bầu trời sau khi rời bệ phóng.

Tổng thống cho rằng vụ thử nghiệm đã chứng minh được độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân. "Để được tự do, ta cần phải khiến người khác e sợ. Và để khiến người khác e sợ, ta cần phải mạnh mẽ. Thành công về mặt kỹ thuật này càng khẳng định thêm độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân của chúng ta, vốn được đảm bảo duy trì hiệu quả trong dài hạn", ông Macron viết trên X.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) quan sát vụ phóng từ một tàu chiến ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG PHÁP

Bộ Quốc phòng Pháp nhấn mạnh rằng vụ thử nghiệm "tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế của Pháp". Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Vautrin cho hay đây là lần phóng thứ hai của tên lửa M51.3, sau lần phóng để được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động vào tháng 11.2023.

Bà Vautrin cho biết cuộc thử nghiệm một lần nữa chứng minh sự ưu việt của các giải pháp công nghệ cao mà ngành công nghiệp Pháp áp dụng trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Pháp không công khai thông số kỹ thuật của M51.3 nhưng một số nguồn ước tính dòng tên lửa này có tầm bắn khoảng 9.000 km hoặc hơn.

Trong năm nay, Tổng thống Macron đã đề xuất rằng các đối tác châu Âu nên tham gia vào khuôn khổ răn đe hạt nhân "tiên tiến" của Pháp - quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân trong Liên minh châu Âu (EU). "Năng lực răn đe hạt nhân đang và sẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta", ông khẳng định.

Theo Reuters, Pháp sở hữu khoảng 290 vũ khí hạt nhân phóng từ tàu ngầm và máy bay. Nước này chi khoảng 5,6 tỉ euro mỗi năm để duy trì kho vũ khí này.