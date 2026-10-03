Vua Charles III sẽ đối diện 'quá khứ đen tối' của nước Anh

Cung điện Buckingham ngày 2.10 cho biết Vua Charles III sẽ một mình đến thăm Bahamas và Guyana trước khi đến Antigua và Barbuda cùng Hoàng hậu Camilla. Tại đây, hai người sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia Khối Thịnh vượng chung (CHOGM), diễn ra từ ngày 1.11 đến 4.11.2026.

Theo Reuters, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Caribbean và châu Phi ngày càng kêu gọi Anh cùng các cường quốc thực dân khác bồi thường cho vai trò của họ trong chế độ nô lệ. Vấn đề này dự kiến được nêu tại CHOGM.

Người phát ngôn Cung điện Buckingham cho biết hiện có “những cuộc thảo luận quan trọng” diễn ra tại nhiều diễn đàn về di sản thuộc địa và tác động qua nhiều thế hệ của hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

“Do đó, chương trình chuyến thăm sẽ không né tránh ‘những ngày đen tối nhất trong quá khứ’, như đức vua đã mô tả, nhưng chủ yếu hướng đến hiện tại tươi sáng và tương lai đầy hứa hẹn của mỗi quốc gia”, người phát ngôn nói.

Vua Charles III phát biểu trong lễ khai mạc Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung 2026 tại nhà hát Hydro (Anh) ẢNH: REUTERS

Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, ít nhất 12,5 triệu người châu Phi đã bị các thương nhân châu Âu bắt cóc và bán làm nô lệ. Phía Anh chịu trách nhiệm vận chuyển khoảng 3,2 triệu người, chỉ đứng sau Bồ Đào Nha về quy mô tham gia hoạt động buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương.

Cung điện cho biết Vua Charles III đã thừa nhận “những sai lầm trong quá khứ” và đang nỗ lực sửa chữa những bất bình đẳng vẫn còn tồn tại.

Bên cạnh đó, nhà vua cũng từng bày tỏ sự hối tiếc về chế độ nô lệ và ủng hộ việc nghiên cứu mối liên hệ lịch sử của chế độ quân chủ Anh với hoạt động buôn bán nô lệ. Trong chuyến đi này, ông sẽ tái khẳng định cam kết cá nhân, toàn tâm toàn ý và liên tục đối với quá trình đó.

Dù vậy, Chính phủ Anh đã loại trừ khả năng chi trả bất kỳ khoản bồi thường nào. Người phát ngôn Cung điện Buckingham cho biết việc bồi thường và xin lỗi đều thuộc thẩm quyền của chính phủ.

Hồi tháng 9, Chính phủ Jamaica đã chính thức đệ trình kiến nghị lên Vua Charles III về việc xem xét pháp lý cho vấn đề bồi thường của Anh liên quan đến chế độ nô lệ. Tuy nhiên, Chính phủ Anh sau đó đã bác bỏ yêu cầu này, theo AFP.

Trước đó, hồi tháng 2, Tổng thư ký Khối Thịnh vượng chung Shirley Botchwey cũng nói với Reuters rằng bà kỳ vọng các thành viên sẽ đạt được tiến triển hướng tới việc bắt đầu đàm phán về vấn đề bồi thường.