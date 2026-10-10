Chuyên gia Mỹ đánh giá năng lực hạt nhân của Triều Tiên hiện ở mức nào?

"Năng lực hạt nhân của Triều Tiên đã gia tăng theo cấp số nhân về chủng loại, số lượng và độ tinh vi của vũ khí hạt nhân cũng như các loại tên lửa dùng để mang theo loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này nhằm tấn công Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ", ông Bruce Klingner, chuyên gia cấp cao tại Quỹ Maureen và Mike Mansfield, nhận định trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với Kyodo.

Một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo ở Triều Tiên vào ngày 19.4 Ảnh: AFP/KCNA

Ông Klingner từng có 20 năm công tác tại Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), bao gồm cả cương vị phó trưởng bộ phận phụ trách Triều Tiên của CIA.

"Dù con số chính xác về vũ khí hạt nhân và tên lửa vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng Bình Nhưỡng có khả năng áp đảo số lượng hạn chế về tên lửa đánh chặn của Mỹ dùng để bảo vệ lãnh thổ nước này cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa của đồng minh tại Hàn Quốc", ông Klingner nhận định.

Dù Washington chính thức từ chối công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 8 nói rằng Triều Tiên sở hữu "57 vũ khí hạt nhân cực mạnh".

Tuy nhận định con số do ông Trump đưa ra là "cụ thể đến mức đáng ngạc nhiên", ông Klingner cho rằng đó "có thể là mức ước tính thấp hơn so với kho vũ khí hạt nhân thực tế của Bình Nhưỡng".

Thông thường, các chuyên gia phân tích tình báo chỉ có thể ước tính lượng vật liệu phân hạch, số lượng vũ khí hạt nhân thực tế và hiệu suất sản xuất uranium cũng như plutonium, do những khó khăn trong việc thu thập thông tin chi tiết về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong báo cáo về lực lượng hạt nhân toàn cầu đầu năm 2026, Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI, Thụy Điển) cho rằng Triều Tiên có thể đã lắp ráp tới 60 đầu đạn hạt nhân và sở hữu đủ vật liệu phân hạch để chế tạo thêm khoảng 30 đầu đạn nữa.

Cũng theo ông Klingner, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công các loại tên lửa từ bệ phóng di động trên bộ và đường sắt, từ tàu ngầm, và thậm chí cả việc phóng dưới nước từ một hồ nước. Ông nhận định: "Sự đa dạng về chủng loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình khiến công tác chuẩn bị của các nhà hoạch định quân sự của các nước đồng minh cho bất kỳ cuộc xung đột nào trên bán đảo Triều Tiên trở nên phức tạp hơn".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Bình Nhưỡng đối với nhận định trên của ông Klingner.