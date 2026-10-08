Triều Tiên nêu điều kiện với Hàn Quốc về nối lại quan hệ

“Nếu [Hàn Quốc] thực sự muốn khôi phục quan hệ giữa CHDC Triều Tiên và Hàn Quốc, họ nên lưu tâm đến cảm xúc của phía bên kia trong từng lời nói và hành động, và trước hết phải thể hiện sự tôn trọng, cân nhắc và chân thành tối đa”, bà Kim Yo-jong nói, theo AFP.

Phát biểu được đưa ra sau khi Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi về vụ nổ mìn hồi tháng 9 bên trong DMZ, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Triều Tiên đã phủ nhận cáo buộc đứng sau vụ nổ. Sau đó, Seoul và Bộ chỉ huy Liên Hiệp Quốc do Mỹ dẫn đầu cho rằng vụ việc xảy ra do những quả mìn do Triều Tiên gài ở phía biên giới Hàn Quốc.

Tuần trước, quân đội Hàn Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng đưa ra lời xin lỗi chính thức, cáo buộc Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến (1950-1953).

Đáp lại, bà Kim Yo-jong cáo buộc vụ nổ mìn là một “vở kịch tự dàn dựng” của Seoul mà khi không đạt được phản ứng như mong muốn, Hàn Quốc lại chuyển sang một kế hoạch gửi thiết bị y tế cho Triều Tiên.

Triều Tiên phủ nhận việc đứng sau vụ nổ làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương hồi tháng 9 bên trong vùng phi quân sự (DMZ) ẢNH: AFP

Trước đó, theo báo cáo của chính phủ Hàn Quốc ngày 7.10, Liên Hiệp Quốc đã cấp một quyết định đặc biệt cho phép Seoul vận chuyển các thiết bị y tế cụ thể sang Triều Tiên vào cuối tháng 11.

Bà Kim cho rằng các hành động của chính quyền Seoul cho thấy "những phán quyết đơn phương, quyết định đơn phương và tuyên bố đơn phương”.

Trong khi đó, phía Seoul tiếp tục đề xuất đối thoại nhằm giải quyết các vấn đề dọc biên giới. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đều đã đề xuất với Bình Nhưỡng về việc đàm phán.

Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong ngày 8.10 tái tuyên bố rằng việc không tiếp xúc với Hàn Quốc vẫn là lập trường tuyệt đối và không thể thay đổi của Bình Nhưỡng. “Sẽ không có bất kỳ sự trao đổi, can thiệp, hay thậm chí là tiếp xúc trực tiếp nào với Hàn Quốc”, bà nói.

Triều Tiên bác bỏ cáo buộc gài mìn, cảnh báo 'đáp trả không khoan nhượng'

Lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường các biện pháp củng cố biên giới. Quân đội Triều Tiên đã gài mìn và xây dựng các rào chắn chống tăng dọc biên giới trong nỗ lực phong tỏa vĩnh viễn khu vực này, sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là “kẻ thù chính” của nước mình vào năm 2024.

Trước đó, ông Kim ngày 3.10 cũng cảnh báo Bình Nhưỡng đã “sẵn sàng trước mọi khả năng” mà Seoul có thể thực hiện liên quan đến vụ nổ mìn, đồng thời cho biết vật thể được phóng vào cuối tuần qua là một tên lửa chiến lược tầm trung sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)