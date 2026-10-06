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    Thế giới

    Người Nhật tranh tài xem ai ngủ ngon nhất

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Tại Nhật Bản, những "vận động viên ngủ giỏi" đã tranh tài để xem ai nằm xuống, thư giãn và ngủ sâu giấc nhanh nhất trong một cuộc thi do một công ty sản xuất nệm tổ chức.

    Cuộc thi diễn ra vào ngày 5.10 tại Tokyo (Nhật Bản), do Koala Sleep Japan, một công ty sản xuất nệm tổ chức, theo AFP.

    Sự kiện được mệnh danh là “Cuộc đua nệm”, trong đó các thí sinh phải đeo thiết bị theo dõi giấc ngủ và nằm trên những chiếc nệm êm ái để ngủ trong tối đa 90 phút. Trong căn phòng thiếu ánh sáng, một số người còn có thể ôm thú nhồi bông trên giường.

    Theo quy định, người chiến thắng được lựa chọn dựa trên tốc độ chìm vào giấc ngủ và mức độ ngủ sâu, với giải thưởng cao nhất trị giá hơn 2 triệu yên (hơn 300 triệu đồng).

    Người Nhật tranh tài xem ai ngủ ngon nhất - Ảnh 1.

    Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, những người tham gia ngủ với thiết bị theo dõi gắn trên đầu, một số người ôm thú nhồi bông trên giường

    ẢNH: AFP

    Ông Riichiro Nakama, giám đốc sáng tạo của Koala Sleep Japan, cho biết Nhật Bản thường được mô tả là quốc gia thiếu ngủ trầm trọng do người dân quá siêng năng. “Bằng cách biến nó thành một sự kiện như thế này, tôi nghĩ chúng ta có thể khuyến khích mọi người ngủ cùng nhau, nâng cao nhận thức về giấc ngủ”, ông Nakama nói thêm.

    Theo dữ liệu của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm 2021, người Nhật ngủ trung bình 7 giờ 24 phút mỗi ngày, ít nhất trong số các quốc gia thành viên thuộc tổ chức này. Các chuyên gia cho rằng thời gian làm việc và đi lại dài, cùng với nền kinh tế về đêm sôi động, là những yếu tố góp phần khiến người Nhật thiếu ngủ.

    Đối với anh Chisato Honda (32 tuổi), người tham gia cuộc thi cho biết: “Mọi chuyện kết thúc trong chớp mắt. Tôi ước gì mình có thể ngủ thêm một chút nữa”, Honda chia sẻ với AFP. “Đó là một cuộc thi vui vẻ”, anh nói thêm.

    Trong khi đó, cô Suimii, người giành chiến thắng và chỉ tiết lộ biệt danh, cho biết cô dự định sử dụng tiền thưởng cho việc chuyển nhà. Cô cũng tiết lộ một mong muốn khác sau khi giành chiến thắng: “Tôi cũng muốn một chiếc giường giống như giường của công chúa, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ mua chiếc giường đó”.

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