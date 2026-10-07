Chuyên gia Liên Hiệp Quốc: Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam 'đã đạt chuẩn'

Ngày 7.10, tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ Hòa Bình Bộ Công an (xã Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên), đơn vị Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình số 1 của Bộ Công an tổ chức diễn tập chiến thuật chính thức trong khuôn khổ đợt tiền đánh giá của Liên Hiệp Quốc.

Buổi diễn tập có sự tham dự của ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hiệp Quốc và ông Ata Yenigun, Trưởng phòng Tuyển dụng, Phòng Cảnh sát Liên Hiệp Quốc. Hai chuyên gia trực tiếp theo dõi các nội dung diễn tập, tham gia tham vấn, góp ý nhằm đánh giá năng lực của lực lượng Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình.

Hơn 200 Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình tham gia diễn tập trong đợt tiền đánh giá của Liên Hiệp Quốc ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo kịch bản, lực lượng Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình lần lượt triển khai các phương án xử lý tình huống gồm bảo vệ yếu nhân, thiết lập trạm kiểm soát, quản lý trật tự công cộng và giải cứu con tin.

Ông Ata Yenigun cho biết, chuyến thăm và làm việc lần này Liên Hiệp Quốc sẽ đánh giá nhân sự, trang thiết bị, công tác huấn luyện và các yếu tố khác. Đồng thời đưa ra một số hướng dẫn, tư vấn và khuyến nghị nếu thấy có khoảng trống, điều này để xem xét triển khai lực lượng trong tương lai.

Ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát Liên Hiệp Quốc, theo dõi lực lượng Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình Việt Nam trình diễn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chứng kiến những màn trình diễn của Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình Bộ Công an Việt Nam, ông Ata Yenigun cho biết rất ấn tượng và thấy rằng lực lượng "đã đạt chuẩn".

"Đơn vị đã có màn diễn tập xuất sắc, gồm nhiều nội dung mà khi diễn tập cần tuân thủ quy định về mức độ sử dụng lực lượng, đảm bảo quy trình nhân quyền và điều kiện y tế. Tất cả các yếu tố này đều được các chiến sĩ thể hiện rất tốt", ông Ata Yenigun nói.

Hai chuyên gia đánh giá cao năng lực của Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình Việt Nam ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ông Ata Yenigun cho hay, những ngày tới sẽ còn một số bài tập khác mà Cảnh sát Liên Hiệp Quốc tiếp tục đánh giá, song đơn vị Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình số 1 đang tiến bộ rất tốt. Điều này thể hiện sự cam kết lớn và nghiêm túc của Việt Nam đối với việc đóng góp cho lực lượng gìn giữ Hòa Bình Liên Hiệp Quốc.

Đánh giá về lực lượng Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình Việt Nam, ông Faisal Shahkar cho rằng ưu điểm của lực lượng là sự tận tâm và tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Ông Ata Yenigun cho hay Cảnh sát gìn giữ Hòa Bình Việt Nam tiến bộ rất nhanh và "đã đạt chuẩn" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo ông Faisal Shahkar, Việt Nam còn khá mới trong lĩnh vực gìn giữ Hòa Bình, đặc biệt là đối với lực lượng cảnh sát. Vì vậy, khi những cán bộ, chiến sĩ trở về từ các nhiệm vụ, việc truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho những người chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp theo là rất cần thiết.

Ông Faisal Shahkar nhận định, với việc tích lũy thêm kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm từ những người từng thực hiện nhiệm vụ, trong một hoặc hai năm tới, lực lượng cảnh sát Việt Nam có thể trở thành một trong những lực lượng cảnh sát tốt nhất.