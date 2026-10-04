Hơn 200 cảnh sát diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin

Ngày 4.10, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tham gia tổng duyệt diễn tập phương án tác chiến chuẩn bị cho đợt tiền đánh giá của Liên Hiệp Quốc.

Buổi tổng duyệt diễn ra tại Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an (xã Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên). Nội dung diễn tập tập trung xử lý các tình huống an ninh phức tạp tại phái bộ, trong đó có các tình huống bảo vệ yếu nhân, chống khủng bố, dẹp bạo loạn…

Ngày 4.10, hơn 200 Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Bộ Công an tổ chức tổng duyệt nhiều tình huống ẢNH: TRẦN CƯỜNG

4 nhóm nhiệm vụ chính trong buổi tổng duyệt, gồm: bảo vệ yếu nhân, diễn tập xử lý tình huống tại trạm kiểm soát, diễn tập xử lý tập trung đông người gây rối trật tự công cộng và triển khai chiến thuật để trấn áp các đối tượng khủng bố, giải cứu người trong khu dân cư bị bắt giữ.

Theo kịch bản giả định, do thiếu lương thực, người dân địa phương kéo đến trụ sở Liên Hiệp Quốc để phản đối. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, các đối tượng xấu giả danh lực lượng quốc tế để xâm nhập, phá hoại và bắt giữ con tin trong một văn phòng.

Dàn xe bọc thép chuyên dụng được huy động để tham gia tổng duyệt ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trước tình huống này, lực lượng chức năng triển khai các phương án xử lý theo trình tự, từ thiết lập chốt chặn, kiểm soát phương tiện, giải tán đám đông đến triển khai lực lượng để giải cứu con tin.

Trực tiếp tham gia huấn luyện, thượng tá Lương Thị Trà Vinh, Chỉ huy trưởng đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, cho biết thông qua diễn tập, đơn vị đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực xử lý tình huống và sự phối hợp giữa các cấp chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong môi trường giả định có nhiều tình huống phức tạp.

Cạnh đó, thượng tá Trà Vinh cho rằng đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện tác phong, yếu lĩnh kỹ thuật và bản lĩnh, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Tình huống bảo vệ yếu nhân trước đám đông gây rối và có vũ khí ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thượng tá Trà Vinh, thời gian này, đơn vị đang gấp rút và tập trung cao độ để đề xuất Liên Hiệp Quốc nâng cấp đơn vị từ cấp độ 3 lên cấp độ 4, là cấp độ triển khai nhanh và cao nhất của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Do vậy, Trung tâm đã hoàn thiện các kỹ thuật chiến đấu, lựa chọn những phương án phù hợp để phô diễn năng lực tác chiến đặc sắc nhất, tinh nhuệ nhất của lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ triển khai này.

Thiếu tá Bùi Ngọc Bích Thủy, Trung tâm Đào tạo và Phát triển năng lực gìn giữ hòa bình Bộ Công an cho biết, thời gian đầu, chị có tâm lý lo lắng trước yêu cầu của đợt diễn tập. Tuy nhiên, sau hơn một tháng tập luyện, cùng sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài và sự động viên của lãnh đạo, chị đã được tiếp cận, học hỏi thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới.

Tình huống giả định ngăn chặn các đối tượng xấu dùng giấy tờ giả để vào khu vực kiểm soát ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tá Thủy, quá trình luyện tập vẫn còn một số điểm cần khắc phục. Do vậy chị và đồng đội sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và cố gắng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau buổi tổng duyệt, thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng, Phó chánh Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, biểu dương cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục khó khăn trong thời gian qua để luyện tập, thực hành tốt các tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Hùng lưu ý cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục nắm chắc nhiệm vụ được phân công, bảo đảm mỗi cá nhân đều thực hiện tốt phần việc của mình. Theo ông, khi từng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

Đám đông gây rối, ném lựu đạn khói khiến lực lượng phải dùng các biện pháp xử lý ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lính bắn tỉa được huy động trong nhiệm vụ giải cứu con tin ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Sau ít phút triển khai đội hình, nhóm khủng bố bị bắt giữ, con tin được giải cứu ẢNH: TRẦN CƯỜNG