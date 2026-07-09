Gìn giữ hòa bình: Thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Từ tư duy chiến lược đến hành động thực tiễn

"Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa" là quan điểm nhất quán, là định hướng chiến lược quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN thời kỳ mới. Tư tưởng cốt lõi này được kế thừa và phát triển sáng tạo trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm cơ sở từ thiện tại Cộng hòa Nam Sudan ẢNH: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BỘ CÔNG AN VỀ GGHB

Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống đang đe dọa trực tiếp đến sự ổn định toàn cầu, việc bảo vệ an ninh quốc gia không còn bó hẹp trong phạm vi biên giới địa lý. Từ tầm nhìn chiến lược đó, hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ của lực lượng CAND chính là sự vận dụng sắc sảo tư duy an ninh chủ động, chuyển từ trạng thái phòng ngự sang chủ động ngăn ngừa nguy cơ xung đột và tội phạm từ nơi xuất phát.

Từ năm 2022 đến nay, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về GGHB LHQ (Văn phòng Thường trực) đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai thành công 8 tổ công tác với 30 sĩ quan tại các phái bộ phức tạp như UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan), UNISFA (khu vực Abyei), MINUSCA (phái bộ có vũ trang ở Cộng hòa Trung Phi) và 1 sĩ quan triển khai tại trụ sở chính LHQ (New York, Mỹ). Số lượng các sĩ quan tham gia trong mỗi tổ đều tăng lên, từ 3 sĩ quan/tổ công tác, đến nay có từ 6 - 9 sĩ quan/tổ công tác. Kết quả này không chỉ khẳng định bản lĩnh thực chiến trong môi trường đa quốc gia mà còn giúp ta chủ động nắm bắt, kiểm soát các nguy cơ an ninh từ nguồn gốc.

Trong năm nay, Văn phòng Thường trực sẽ tiếp tục triển khai các Tổ công tác số 9, 10, đồng thời cử cán bộ ứng tuyển vào các vị trí cấp cao tại Trụ sở LHQ và các phái bộ. Những thành tựu đột phá trong hoạt động GGHB thời gian qua là minh chứng cho năng lực thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia từ sớm, từ xa của lực lượng CAND.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh tham gia hoạt động thiện nguyện, trao quà và giao lưu với trẻ em tại khu vực khó khăn ở Juba, Nam Sudan ẢNH: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BỘ CÔNG AN VỀ GGHB

Dấu ấn chiến lược còn được khẳng định qua việc lần đầu tiên có sĩ quan làm việc tại Trụ sở LHQ ở New York. Vị trí quan trọng này góp phần cho VN chuyển mình mạnh mẽ từ quốc gia đóng góp lực lượng sang quốc gia trực tiếp tham gia hoạch định, giám sát các chính sách an ninh toàn cầu; qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và thể chế chính trị từ trung tâm điều hành của thế giới.

Tại các phái bộ, các sĩ quan CAND phát hiện sớm các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia thông qua việc trực tiếp nắm bắt tại thực địa các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố và các dòng chuyển dịch bất ổn chính trị. Đây là cơ sở quan trọng để dự báo sớm các nguy cơ có thể lan rộng, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định chính trị, lợi ích quốc gia - dân tộc và môi trường hòa bình của đất nước.

Ngoài ra, thông qua việc hỗ trợ ổn định trật tự xã hội tại các quốc gia sau xung đột, các sĩ quan CAND đã thực hiện hiệu quả kế sách ngăn chặn từ xa, trực tiếp triệt tiêu môi trường tồn tại của các tổ chức tội phạm quốc tế ngay tại nguồn gốc. Hoạt động này không chỉ bảo vệ hòa bình tại nước sở tại mà còn ngăn ngừa các tác động tiêu cực lan rộng đến an ninh khu vực và VN, khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng về việc chủ động phòng ngừa và triệt tiêu mọi mầm mống nguy cơ ngay từ khi nước chưa nguy.

Đối ngoại an ninh - nâng tầm vị thế quốc gia

Hoạt động GGHB của lực lượng GGHB Bộ Công an là công tác mũi nhọn, trọng yếu để nâng cao thế và lực của đất nước. Bộ Công an khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Các sĩ quan GGHB tham gia tuần tra đường không tại khu vực Abyei ẢNH: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BỘ CÔNG AN VỀ GGHB

Việc tham gia hoạt động GGHB LHQ giúp lực lượng CAND xây dựng lòng tin chiến lược thông qua các hoạt động tái thiết pháp luật, quản trị cảnh sát và bảo vệ nhân quyền tại các điểm nóng. Qua đó khẳng định VN là thành viên trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đồng thời, đây còn là phương thức đấu tranh ngoại giao pháp lý hiệu quả, khi hình ảnh người chiến sĩ CAND chuyên nghiệp, nhân văn trở thành minh chứng sống động để phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an ninh chính trị và thể chế từ sớm, từ xa, tạo lập môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và sự ổn định của đất nước.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ngay trong thời bình, với vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu cho Đảng ủy Công an T.Ư, Lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Thường trực về GGHB LHQ cần tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá.

Trong đó cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, trọng tâm là xác định việc tham gia hoạt động GGHB là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu, gắn kết hữu cơ với sứ mệnh bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc trong tình hình mới. Đặc biệt phải chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích và dự báo tham mưu chiến lược về đối ngoại an ninh, đảm bảo giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống và có đối sách hóa giải các nguy cơ ngay từ khi còn là mầm mống.

Đại úy Nguyễn Lan Anh tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống tội phạm trẻ vị thành niên cho học sinh lớp 9A Trường trung học Nam sinh Abye ẢNH: VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BỘ CÔNG AN VỀ GGHB

Ngoài ra, công tác xây dựng lực lượng nòng cốt phải hướng tới mục tiêu "vừa hồng vừa chuyên", trong đó tập trung đào tạo đội ngũ sĩ quan không chỉ vững vàng về bản lĩnh chính trị mà còn phải tinh thông ngoại ngữ, am hiểu luật pháp quốc tế để đủ sức đảm nhiệm các vị trí chỉ huy, hoạch định chính sách cấp cao tại LHQ.

GGHB không đơn thuần là hoạt động nhân văn, nhân đạo, mà là kế sách lớn, là chiến lược tổng thể để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mỗi bước chân của chiến sĩ CAND tại các phái bộ GGHB chính là một bước đi củng cố cho sự bình yên của đất nước từ xa.

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nắm vững, chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước", lực lượng GGHB Bộ Công an cam kết hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước bền vững theo định hướng XHCN. (còn tiếp)