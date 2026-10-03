Chuyển Bộ Công an vụ khai thác 'chui' 2,3 triệu m3 đất tại An Giang

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành thông báo kết luận thanh tra ẢNH: TTCP

Kết quả thanh tra xác định có 3 khu đất của Công ty cổ phần xây lắp An Giang khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói khi chưa được cấp phép khai thác khoáng sản.

Việc khai thác trái phép diễn ra từ năm 2014 - 2023, với số lượng 2,3 triệu m³, trên phần diện tích 406.600 m².

Theo Thanh tra Chính phủ, hành vi trên vi phạm luật Khoáng sản năm 2010 và luật Đất đai năm 2013; có dấu hiệu tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", quy định tại điều 227 bộ luật Hình sự.

Cơ quan thanh tra chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, kiến nghị UBND, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo xác định chính xác khối lượng khoáng sản Công ty cổ phần xây lắp An Giang đã khai thác trái phép để làm căn cứ tính số thu lợi bất hợp pháp, buộc nộp lại ngân sách.

Nhiều cơ sở nhà, đất bỏ trống

Ngoài vụ việc trên, Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng loạt hạn chế, vi phạm khác liên quan đến quản lý, sử dụng, giao hoặc cho thuê nhà, đất.

Điển hình là có 6 cơ sở dôi dư chậm thu hồi, điều chuyển từ 1 - 5 năm, 3 cơ sở không hoàn thành đấu giá trong 24 tháng, bỏ trống 2 năm rưỡi nhưng UBND tỉnh chưa ban hành quyết định thu hồi.

Tại TP.Phú Quốc cũ, có 7 điểm trường bỏ trống hơn 6 năm, 1 cơ sở bị lấn chiếm. Tại TP.Rạch Giá cũ, có 22 cơ sở nhà, đất bỏ trống từ 6 - 11 năm, 5 cơ sở bị lấn chiếm trên 6 năm thuộc trường hợp phải thu hồi, 151 cơ sở cho thuê, kinh doanh khi chưa có đề án hoặc đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan thanh tra cũng xác định UBND tỉnh An Giang (trước sắp xếp) thực hiện đấu giá và phê duyệt kết quả đấu giá khu đất bãi bồi tại Quyết định số 1137 năm 2016 với tổng diện tích 109.151 m² khi chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chưa có chỉ tiêu khai thác là vi phạm luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014...

Từ kết quả đã chỉ ra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với các cơ sở nhà, đất bỏ trống, không được sử dụng đúng quy định, sớm đưa vào khai thác để tránh lãng phí.

Đặc biệt, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang được kiến nghị chỉ đạo thanh tra tỉnh làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm vi phạm, sai phạm đối với việc quản lý, sử dụng sân vận động Phú Quốc; việc cho thuê mặt bằng, tài sản nhà nước của Trung tâm VH-TT-DL TP.Phú Quốc (nay là Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh).

Cùng đó là việc thành lập, sử dụng vốn tại Công ty cổ phần du lịch Núi Đèn, phê duyệt dự án và triển khai, thực hiện dự án Resort Núi Đèn; việc đấu giá khu đất bãi bồi tại Quyết định số 1137 của UBND tỉnh; việc cho thuê 3 khu đất bãi bồi nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Đồng thời, xử lý theo quy định đối với số tiền hơn 137 tỉ đồng để quá hạn của 42 dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã nộp tiền trồng rừng thay thế.

Quá trình thực hiện, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.