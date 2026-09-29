Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ điều tra hình sự tại mỏ đá Thường Tân III

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt vừa ký ban hành thông báo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Tháp.

Cơ quan thanh tra đã chuyển 3 nhóm hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự, xảy ra tại mỏ đá Thường Tân III, để cơ quan điều tra xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp, hồi tháng 7.2026 ẢNH: BÁO THANH TRA

Khai thác vượt công suất cả triệu m3 đá, trị giá 120 tỉ

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Dương cũ cấp giấy phép cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương khai thác khoáng sản tại mỏ đá Thường Tân III, với trữ lượng hơn 17 triệu m³ đá nguyên khối, công suất 1,7 triệu m³/năm, thời hạn khai thác 10 năm.

Tuy nhiên, qua đối chiếu hồ sơ, cơ quan thanh tra xác định trong 4 năm liên tục từ 2022 - 2025, công ty đã khai thác vượt công suất gần 786.000 m3 đá nguyên khối, tương đương hơn 1,1 triệu m³ đá nguyên khai, tổng giá trị tạm tính hơn 120 tỉ đồng.

Nội dung giải trình cho thấy công ty nhận thức rõ việc khai thác vượt công suất ghi trong giấy phép nhưng vẫn thực hiện do nhu cầu thị trường. Doanh nghiệp cũng chủ động kiểm soát sản lượng khai thác vượt dưới 15% công suất được phép nhằm tránh bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản.

Thanh tra Chính phủ nhận định việc khai thác khoáng sản vượt công suất là không đúng nội dung giấy phép đã được cấp, vi phạm quy định tại luật Khoáng sản năm 2010 và luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, quy định tại điều 227 bộ luật Hình sự.

Để ngoài sổ sách 28,6 tỉ đồng

Kết luận giám định năm 2026 của Liên đoàn Địa chất Trung Trung bộ cho thấy, tổng khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác tại mỏ Thường Tân III là hơn 19 triệu m³ đá nguyên khai.

Song, công ty chỉ kê khai tổng khối lượng khoáng sản khai thác trong kỳ hơn 18,8 triệu m³ đá nguyên khai.

Khối lượng khoáng sản thực tế đã khai thác lớn hơn kê khai trên sổ sách kế toán là hơn 205.000 m³ đá nguyên khai, giá trị tạm tính khoảng 28,6 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ nhận định, việc không ghi nhận, phản ánh trên sổ kế toán khối lượng đá đã khai thác thuộc hành vi bị nghiêm cấm tại luật Kế toán năm 2015.

Hành vi trên có dấu hiệu tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội trốn thuế, quy định tại điều 221 và 200 bộ luật Hình sự.

Các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước chưa được công ty kê khai, thực hiện, tạm tính hơn 7 tỉ đồng, gồm: thuế tài nguyên với thuế suất 10%, phí bảo vệ môi trường 7.000 đồng/m³, thuế giá trị gia tăng; chưa bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.