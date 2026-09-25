Doanh nghiệp căng thẳng đấu giá 58 mỏ khoáng sản ở Quảng Ngãi

Ngày 25.9, Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 2 ngày 25 và 26.9, địa phương tổ chức đấu giá 58 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trong số này, có 32 mỏ đất san lấp, 19 mỏ cát, 6 mỏ đá và 1 mỏ đất sét làm gạch ngói. Tham gia đấu giá có 60 doanh nghiệp, cá nhân. Đây là một trong những đợt đấu giá mỏ khoáng sản có số lượng người tham gia lớn tại Quảng Ngãi.

Các cá nhân và doanh nghiệp tham gia đấu giá các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Quảng Ngãi ẢNH: H.C

Công bố giá tại phiên đấu sáng 25.9 cho các mỏ cát xây dựng ẢNH: H.C

Theo Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (đơn vị tổ chức), các mỏ được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng lúc hơn 10 mỏ, cho thấy nhu cầu về nguồn vật liệu xây dựng đang rất lớn.

Giá cát bị đẩy lên cao khi doanh nghiệp 'săn' mỏ

Theo kế hoạch, ngày 25.9 tổ chức đấu giá 30 mỏ cát, ngày 26.9 đấu giá 28 mỏ đất và cát còn lại.

Một doanh nghiệp tham gia đấu giá cho biết cuộc cạnh tranh lần này khá "căng". Có mỏ cát được trả giá lên đến 1,4 triệu đồng/m³, trong khi mức giá trung bình khoảng 600.000 đồng/m³.

Mức giá này đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp xây dựng, bởi chi phí vật liệu là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến giá thành công trình.

Hàng loạt công trình xây dựng ở Quảng Ngãi đang thiếu vật liệu xây dựng ẢNH: P.A

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đối mặt tình trạng khan hiếm khoáng sản làm vật liệu xây dựng do nhiều nguyên nhân. Trong khi nguồn cung tại chỗ hạn chế, nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh, nhất là từ thành phố Đà Nẵng cũng tìm đến Quảng Ngãi để mua vật liệu, khiến áp lực lên nguồn cung càng lớn.

Việc hàng chục mỏ được đưa ra đấu giá trong thời điểm này được kỳ vọng bổ sung nguồn đất, cát, đá phục vụ các công trình xây dựng, hạ tầng trên địa bàn.

Tuy nhiên, diễn biến tại phiên đấu giá cho thấy nhu cầu vật liệu đang rất cao. Việc nhiều doanh nghiệp cùng tham gia, trong đó có những đơn vị chấp nhận trả giá cao cho các mỏ cát, cũng đặt ra khả năng giá vật liệu xây dựng tại Quảng Ngãi sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng trong thời gian tới.