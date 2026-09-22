Giải ngân đầu tư công chỉ đạt 40,2%, Quảng Ngãi làm gì để cán đích 100%?

Ngày 22.9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có thông báo công khai kết quả giải ngân và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các chủ đầu tư dự án trên địa bàn, tính đến ngày 17.9.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công Quảng Ngãi đã giải ngân là 3.224 tỉ đồng, tương đương 40,2% số vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này thấp hơn mức bình quân chung cả nước (52,9%, tính đến ngày 10.9).

Trên công trình xây dựng đường Thanh Niên, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: P.A

Đáng chú ý, một số chủ đầu tư được giao nguồn vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn ở mức thấp.

Đó là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (mới đạt hơn 28% kế hoạch), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (gần 29%).

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cũng mới giải ngân hơn 40% kế hoạch vốn được giao.

Để giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt, các dự án phải đẩy nhanh tiến độ thi công ẢNH: P.A

Trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương triển khai các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, bao gồm cả nguồn vốn được kéo dài.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 8036/UBND-KTTH ngày 13.8 và Thông báo số 951/TB-UBND ngày 10.9.

Áp lực giải ngân 100% vốn năm 2026

Tỷ lệ giải ngân 40,2% đang đặt Quảng Ngãi trước áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến ngày 31.1.2027 phải giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; yêu cầu ngay trong cuối tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh phải đạt mức bình quân chung cả nước.

Mặt bằng đã giao cho đơn vị thi công đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi ẢNH: P.A

Trước đó, sáng 9.9, tại cuộc họp về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát động chương trình "100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công", kêu gọi các địa phương, đơn vị tập trung, quyết liệt hành động nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân vốn năm 2026.

Với tỷ lệ giải ngân mới đạt 40,2% vào giữa tháng 9, Quảng Ngãi buộc phải tăng tốc quyết liệt trong thời gian còn lại để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.