Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố 4 vụ việc tại Công ty Phú Minh Vina

Kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải của Công ty Phú Minh Vina do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành, vừa được giải mật hôm 18.9.

Doanh nghiệp này có trụ sở tại xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ do bà Nguyễn Thị Thúy Hoa làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật; hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại.

Kết luận thanh tra tại Công ty Phú Minh Vina do Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành ẢNH: BÁO THANH TRA

Thanh tra Chính phủ xác định giai đoạn 2023 - 2026, công ty đã tiếp nhận, xử lý gần 200.000 tấn chất thải các loại, gồm hơn 86.000 tấn chất thải nguy hại; trong đó phát hiện 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự nên đã chuyển hồ sơ, kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ xem xét khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.

Hàng loạt dấu hiệu về ô nhiễm môi trường, trốn thuế

Kết luận thanh tra cho hay, tháng 7.2025, Công ty Phú Minh Vina ký hợp đồng "thuê và bàn giao phương tiện vận chuyển" với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi (gọi tắt là Công ty Đức Minh Khôi).

Tính đến cuối tháng 6.2026, Công ty Đức Minh Khôi đã vận chuyển khoảng 12.318 tấn chất thải (533 chuyến xe) từ nhà máy của Công ty Phú Minh Vina đổ trái phép trên địa bàn TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cũng trong giai đoạn 2023 - 2026, Công ty Phú Minh Vina ký 4 hợp đồng với Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ để vận chuyển, xử lý tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; tổng khối lượng theo sổ sách khoảng 10.582 tấn.

Kết quả phân tích mẫu tại ô chôn lấp bãi rác đều có tổng dầu, mỡ, khoáng vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Theo Thanh tra Chính phủ, hai hành vi trên có dấu hiệu của "tội gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan thanh tra còn phát hiện từ tháng 1.2025 đến tháng 6.2026, Công ty Phú Minh Vina vận chuyển từ nhà máy khoảng 118 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định.

Cùng đó là vận chuyển khoảng 1.041 tấn chất thải đã tiếp nhận từ 57 chủ nguồn thải, trong đó có khoảng 573,1 tấn chất thải nguy hại nhưng không đưa về nhà máy để xử lý; có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại".

Đáng chú ý, Công ty Phú Minh Vina sử dụng đồng thời 2 phần mềm kế toán. Một phần mềm để kê khai thuế với nhà nước. Một phần mềm hạch toán kết quả kinh doanh thực tế, bỏ ngoài sổ sách hơn 8,4 tỉ đồng tiền mặt.

Hành vi này có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về kế toán" và "trốn thuế".

Nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina ẢNH: BÁO THANH TRA

Kiến nghị thanh tra xử lý chất thải trên toàn quốc

Ngoài dấu hiệu hình sự, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện hàng loạt vi phạm hành chính tại Công ty Phú Minh Vina, liên quan đến hành vi thu gom, xử lý chất thải không phù hợp với công suất được cấp phép.

Cùng đó là sử dụng thiết bị chuyên dụng, phương tiện xử lý chất thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường; lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường không đúng về khối lượng chất thải nguy hại đã thu gom, tiếp nhận, xử lý.

Cơ quan thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính với các hành vi trên, mức phạt theo quy định thấp nhất 10 triệu đồng, cao nhất 500 triệu đồng; chuyển hồ sơ để Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ xem xét, xử phạt.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ giải quyết các kiến nghị khởi tố và hồ sơ do Thanh tra Chính phủ chuyển.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Phú Minh Vina chấm dứt các hành vi phạm đã được nêu, khẩn trương khắc phục hậu quả.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan này chủ trì, phối hợp với Bộ NN-MT và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng chuyên đề thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải trên phạm vi toàn quốc.