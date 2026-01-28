Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường

Trần Cường
Trần Cường
28/01/2026 12:21 GMT+7

Quá trình hoạt động 2 xưởng phân kim của 3 nghi phạm đã xả 7,6 tấn chất thải nguy hại chưa qua xử lý ra môi trường gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực ven sông Đuống (Hà Nội).

Trưa 28.1, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Long (46 tuổi, trú xã Nam Hòa, Thái Nguyên), Nguyễn Minh Tân (60 tuổi, trú P.Hồng Hà, Hà Nội) và Nguyễn Phong Vũ (50 tuổi, trú P.Vĩnh Tuy, Hà Nội) để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 1.
Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 2.
Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 3.

Các nghi phạm dùng hóa chất độc hại trong quá trình phân kim

 ẢNH: N.B

Công an Hà Nội xác định, từ tháng 6.2025, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân góp vốn thuê đất, dựng xưởng phân kim trái phép trên khu đất rộng khoảng 500 m2 ở ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội) để thu gom phế phẩm từ chế tác trang sức và linh kiện điện tử về phân tách kim loại như vàng, bạc.

Quá trình hoạt động, Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân dùng nhiều loại hóa chất độc hại như axit sulfuric, axitnitric, oxy già, vôi, xi măng, trấu, lá kẽm… phát sinh lượng lớn nước thải và chất thải rắn nguy hại. Toàn bộ số chất thải này Tân và Phong chỉ đạo nhân viên đổ trực tiếp ra môi trường với khối lượng ước tính khoảng 3,6 tấn, gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng khu vực ven sông, đặc biệt khu vực này gần Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 4.
Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 5.
Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 6.

Quá trình phân kim phát sinh nhiều chất thải nguy hại

 ẢNH: N.B

Nguyễn Văn Long và Nguyễn Minh Tân khai lợi nhuận thu được từ hoạt động phân kim trái phép từ 10 - 20 triệu đồng/tháng.

Đối với đối tượng Nguyễn Phong Vũ, Công an Hà Nội xác định với phương thức tương tự, Nguyễn Phong Vũ vận hành xưởng từ tháng 9.2023. Hơn 2 năm hoạt động, xưởng phân kim của Vũ phát sinh hơn 3 tấn chất thải nguy hại và đổ toàn bộ ra ven sông Đuống mà không xử lý.

Nguyễn Phong Vũ khai nhận đã thu lợi bất chính 270 triệu đồng từ hoạt động phân kim trái phép.

Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 7.
Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 8.
Tạm giữ 3 chủ xưởng phân kim xả 7 tấn chất thải nguy hại ra môi trường- Ảnh 9.

Những chậu hóa chất đen ngòm không được xử lý, nếu không bị phát hiện các nghi phạm sẽ đổ thẳng ra môi trường

 ẢNH: N.B

Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam) xác định toàn bộ chất thải thu giữ đều là chất thải nguy hại theo quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên - Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp - Môi trường).

Khám phá thêm chủ đề

môi trường công an ô nhiễm môi trường
