Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
27/01/2026 19:51 GMT+7

Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội với cáo buộc gây ô nhiễm môi trường.

Tối 27.1, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa (trú xã Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 1.
Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 2.
Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 3.
Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 4.

4 nghi phạm tại cơ quan điều tra 

 ẢNH: N.B

Cùng tội danh, Công an TP.Hà Nội cũng bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường, gồm: Trần Hồng Sơn, Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Nguyễn Tống Phương, Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Họa thuê và quản lý, sử dụng khoảng 2.000 m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn (xã Bát Tràng, Hà Nội).

Dù khu đất trên không được cấp phép đổ thải và Họa cũng không được cơ quan nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nhưng nghi phạm này vẫn cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường để kiếm lời.

Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 5.
Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 6.
Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 7.
Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội - Ảnh 8.

Bãi đổ thải trái phép của Nguyễn Văn Họa

  ẢNH: N.B

Công an Hà Nội xác định khối lượng chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất của Họa là 7.829.503 kg trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³.

Đối với giám đốc 3 công ty môi trường Sơn, Hồng và Phương, Công an Hà Nội xác định các nghi phạm này đã chỉ đạo lái xe vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp của Họa, dù biết bãi đổ thải không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải.

Tin liên quan

Bắt Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh

Bắt Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh) bị khởi tố, bắt tạm giam do có sai phạm liên quan đến việc sử dụng ngân sách, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của vận động viên.

Bắt giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’

Khám phá thêm chủ đề

gây ô nhiễm môi trường Công an Hà Nội Bắt 3 giám đốc công ty môi trường Đổ trạc thải xây dựng bị khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận