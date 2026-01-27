Bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường ở Hà Nội

Tối 27.1, Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Họa (trú xã Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra hành vi gây ô nhiễm môi trường.

4 nghi phạm tại cơ quan điều tra ẢNH: N.B

Cùng tội danh, Công an TP.Hà Nội cũng bắt khẩn cấp 3 giám đốc công ty môi trường, gồm: Trần Hồng Sơn, Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội; Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội; Nguyễn Tống Phương, Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, Họa thuê và quản lý, sử dụng khoảng 2.000 m2 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn (xã Bát Tràng, Hà Nội).

Dù khu đất trên không được cấp phép đổ thải và Họa cũng không được cơ quan nhà nước cấp phép thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, nhưng nghi phạm này vẫn cho các đơn vị vận chuyển đổ, lấp trái phép chất thải rắn thông thường để kiếm lời.

Bãi đổ thải trái phép của Nguyễn Văn Họa ẢNH: N.B

Công an Hà Nội xác định khối lượng chất thải rắn thông thường (trạc thải xây dựng) tại khu đất của Họa là 7.829.503 kg trên diện tích 2.331,93 m², tương đương 7.117,73 m³.

Đối với giám đốc 3 công ty môi trường Sơn, Hồng và Phương, Công an Hà Nội xác định các nghi phạm này đã chỉ đạo lái xe vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các công trình xây dựng đến đổ trái phép tại khu đất nông nghiệp của Họa, dù biết bãi đổ thải không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải.