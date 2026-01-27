Cà Mau: Kiến nghị làm rõ thẩm quyền phân công điều hành tại công ty môi trường

Ngày 27.1, ông Lưu Minh Hưng, nguyên Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau cũng là người đại diện vốn nhà nước, thành viên HĐQT công ty này xác nhận, đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Cà Mau đề nghị làm rõ việc ông được phân công làm Trưởng phòng tổ chức - hành chính thuộc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau không đúng thẩm quyền. Trong văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau, ông Lưu Minh Hưng, đã nêu hàng loạt ý kiến liên quan đến thẩm quyền và trình tự phân công, giao nhiệm vụ điều hành tại doanh nghiệp này.

Nguyên Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau kiến nghị làm rõ thẩm quyền phân công điều hành tại công ty này ẢNH: C.T.V.

Theo nội dung kiến nghị của ông Lưu Minh Hưng, nhiệm kỳ giữ chức Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau của ông Hưng đã kết thúc từ ngày 28.12.2025. Sau đó, ngày 15.1.2026, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc công ty ký quyết định về việc tạm thời phân công nhiệm vụ cho ông Hưng giữ chức Trưởng phòng Phòng tổ chức - hành chính của công ty. "Đây là quyết định phân công không thuộc thẩm quyền và chưa tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành. Nhiệm vụ của người đại diện vốn nhà nước phải được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các quyết định có liên quan của UBND tỉnh", ông Hưng nói.

Ông Hưng cũng cho rằng việc lấy ý kiến cán bộ chủ chốt tại công ty vào ngày 6.1.2026 để phân công nhiệm vụ cho người đại diện vốn nhà nước là chưa phù hợp trình tự, trong khi chưa có nghị quyết hoặc quyết định hợp lệ của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh giám đốc đối với ông

Cũng theo ông Lưu Minh Hưng, các nội dung chỉ đạo, phân công nêu trên chưa tuân thủ Điều lệ, quy chế nội bộ của doanh nghiệp và chưa phù hợp với các văn bản chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh Cà Mau liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Từ những nội dung trên, ông Hưng kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau và các cơ quan liên quan xem xét, làm rõ toàn bộ việc phân công nhiệm vụ điều hành tại doanh nghiệp; đồng thời có ý kiến chỉ đạo để tập thể, cá nhân liên quan thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm hoạt động điều hành không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và uy tín của người đại diện vốn nhà nước.

Liên quan vụ việc này, ngày 27.1, PV Thanh Niên liên hệ ông Nguyễn Văn Cường, Phó giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau, để tìm hiểu xung quanh phản ánh của ông Hưng, song ông Cường cho biết không thể trả lời nội dung này dù chính ông là người ký quyết định phân công liên quan đến ông Hưng.