Thủ tướng phân công nhiệm vụ của 9 Phó thủ tướng

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm nhiệm vụ Phó thủ tướng thường trực, theo dõi, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ẢNH: QUOCHOI

Đồng thời, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, gồm phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đặc xá; cải cách tư pháp; phối hợp công tác giữa Chính phủ với TAND tối cao và Viện KSND tối cao.

Ông Bình cũng phụ trách chỉ đạo các nội dung liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước (việc xử lý các doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc theo dõi, chỉ đạo)...

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng kiêm nhiệm Trưởng ban chỉ đạo T.Ư các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; Trưởng ban chỉ đạo về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Ông Bình sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các công việc của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ vắng mặt và được ủy nhiệm.

Phó thủ tướng Lê Thành Long ẢNH: QUOCHOI

Phó thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế. Ông được giao thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác giáo dục, đào tạo; giáo dục nghề nghiệp.

Các vấn đề xã hội, công tác quản lý về cai nghiện ma túy. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Y tế, dân số, gia đình và trẻ em...

Phó thủ tướng Lê Thành Long làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục và Phát triển nhân lực; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh T.Ư; Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành T.Ư về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan...

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: GIA HÂN

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà theo dõi, chỉ đạo Bộ Nội vụ. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác những vấn đề thường xuyên về thi đua - khen thưởng, cải cách hành chính. Lao động, việc làm, người có công, bình đẳng giới...

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng được giao làm Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ẢNH: VGP

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

Ông là Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan...

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg tháng 2.2025.

Các Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, các bộ, cơ quan và nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 401/QĐ-TTg.



